晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李威精舍殺人案改列被告 疑當軍師 施暴也在場

藝人李威被捲入精舍殺人案中，今（24）日傳出他改列被告，甚至傳出他不但在命案中扮演軍師角色，甚至連施暴過程他都在場。（記者陳逸寬攝）藝人李威被捲入精舍殺人案中，今（24）日傳出他改列被告，甚至傳出他不但在命案中扮演軍師角色，甚至連施暴過程他都在場。（記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李威被捲入精舍殺人案中，今（24）日傳出他改列被告，甚至傳出他不但在命案中扮演軍師角色，甚至連施暴過程他都在場。

台北地檢署偵辦去年7月台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，繼先前收押佛教文學作家王薀、住持吳慧珠等人後，4日拘提5名在場信徒到案，經徹夜偵訊，聲押禁見信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵等3人獲准，檢方今日再度傳喚王薀的信徒、知名藝人李威夫婦，改列被告偵辦。

精舍殺人案中，李威妻子也改列被告。（記者陳逸寬攝）精舍殺人案中，李威妻子也改列被告。（記者陳逸寬攝）

據了解，王薀等人疑因不滿蔡女計算帳務有問題，要求蔡女跪在佛像面前不斷叩頭懺悔；由於蔡女被迫長時間跪拜、體力透支倒地，事後，吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源3人，還以手推車將蔡女推回精舍。警方獲報前往時，蔡女全身瘀傷、失去生命跡象，法醫解剖研判死者因橫紋肌溶解症去世，且其200多萬元存款遭人提領一空，朝他殺偵辦。

李威第四度因精舍殺人案到案說明，檢警亦前往李威住處搜索，目前雖未遭到強制處分，但涉嫌其中已令人震驚。

《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中