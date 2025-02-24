李威精舍殺人案改列被告 疑當軍師 施暴也在場

藝人李威被捲入精舍殺人案中，今（24）日傳出他改列被告，甚至傳出他不但在命案中扮演軍師角色，甚至連施暴過程他都在場。（記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李威被捲入精舍殺人案中，今（24）日傳出他改列被告，甚至傳出他不但在命案中扮演軍師角色，甚至連施暴過程他都在場。

台北地檢署偵辦去年7月台北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，繼先前收押佛教文學作家王薀、住持吳慧珠等人後，4日拘提5名在場信徒到案，經徹夜偵訊，聲押禁見信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵等3人獲准，檢方今日再度傳喚王薀的信徒、知名藝人李威夫婦，改列被告偵辦。

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精舍殺人案中，李威妻子也改列被告。（記者陳逸寬攝）

據了解，王薀等人疑因不滿蔡女計算帳務有問題，要求蔡女跪在佛像面前不斷叩頭懺悔；由於蔡女被迫長時間跪拜、體力透支倒地，事後，吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源3人，還以手推車將蔡女推回精舍。警方獲報前往時，蔡女全身瘀傷、失去生命跡象，法醫解剖研判死者因橫紋肌溶解症去世，且其200多萬元存款遭人提領一空，朝他殺偵辦。

李威第四度因精舍殺人案到案說明，檢警亦前往李威住處搜索，目前雖未遭到強制處分，但涉嫌其中已令人震驚。

《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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