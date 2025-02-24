停播危機！ 親子兒童頻道證實剩不到半個月

Nick Jr.兒童頻道面臨停播危機。圖為台內熱門節目《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大小、孩子都愛看的兒童頻道驚傳3月8日即將停播，該頻道長期以來播出許多深受學齡前兒童喜愛的節目，包括《汪汪隊立大功》、《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》、《DORA》。

Nick Jr.兒童頻道台灣代理商為杰德影音。（翻攝自臉書）

根據《三立新聞網》報導，台灣代理商杰德影音副總林玲安表示，的確經常收到家長對於Nick Jr.兒童頻道的熱烈反應，深知家長和孩子都非常重視頻道內播出的節目，而且對內容也相當喜愛。現在面臨這種狀況，是任何人都不樂見的情況，杰德影音也不願意看到收視戶權益被犧牲，加上有許多孩子還等著和頻道一起學習與成長。

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Nick Jr.兒童頻道面臨停播危機。圖為台內熱門節目《DORA》。（翻攝自X）

由於執照持有者台北影業在半年前就依照規定提交換照申請，目前台北影業已經委任律師向法院申請裁定「暫時狀態處分」，雖然狀況尚未明朗，但希望能夠維持執照有效狀態，不然頻道真的就要停播了。

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