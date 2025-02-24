晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

停播危機！ 親子兒童頻道證實剩不到半個月

Nick Jr.兒童頻道面臨停播危機。圖為台內熱門節目《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》。（翻攝自X）Nick Jr.兒童頻道面臨停播危機。圖為台內熱門節目《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大小、孩子都愛看的兒童頻道驚傳3月8日即將停播，該頻道長期以來播出許多深受學齡前兒童喜愛的節目，包括《汪汪隊立大功》、《鯊魚寶寶：海洋歡樂秀》、《DORA》。

Nick Jr.兒童頻道台灣代理商為杰德影音。（翻攝自臉書）Nick Jr.兒童頻道台灣代理商為杰德影音。（翻攝自臉書）

根據《三立新聞網》報導，台灣代理商杰德影音副總林玲安表示，的確經常收到家長對於Nick Jr.兒童頻道的熱烈反應，深知家長和孩子都非常重視頻道內播出的節目，而且對內容也相當喜愛。現在面臨這種狀況，是任何人都不樂見的情況，杰德影音也不願意看到收視戶權益被犧牲，加上有許多孩子還等著和頻道一起學習與成長。

Nick Jr.兒童頻道面臨停播危機。圖為台內熱門節目《DORA》。（翻攝自X）Nick Jr.兒童頻道面臨停播危機。圖為台內熱門節目《DORA》。（翻攝自X）
由於執照持有者台北影業在半年前就依照規定提交換照申請，目前台北影業已經委任律師向法院申請裁定「暫時狀態處分」，雖然狀況尚未明朗，但希望能夠維持執照有效狀態，不然頻道真的就要停播了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中