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娛樂 日韓

《GOOD DAY》曝光昔日BIGBANG休息室超豪華 GD苦笑

GD（右）在《GOOD DAY》裡和嘉賓談笑風生。（翻攝自IG）GD（右）在《GOOD DAY》裡和嘉賓談笑風生。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由「GD」權志龍擔任製作人的綜藝節目《GOOD DAY》播出第二集，「88國」的金秀賢、丁海寅、任時完、李洙赫、光熙聊到過去BIGBANG和ZE：A（帝國之子）打歌期重疊，當時兩團的休息室等級差異超大的趣事。

節目邀請到金秀賢（左）等「88國」成員上節目。（翻攝自IG）節目邀請到金秀賢（左）等「88國」成員上節目。（翻攝自IG）

光熙提到當時GD已經是個巨星，而BIGBANG和ZE：A和名聲也相差很多，就連休息室的等級也差超多，看著BIGBANG的休息室總是會很羨慕。光熙提到當時一度希望ZE：A是3人男團而不是9人大團，這句話讓GD忍不住苦笑「現在BIGBANG從5人變成3人了呢」，金秀賢則在一旁被逗得合不攏嘴。

談到團員人數，GD苦笑BIGBANG也不是自願從5人團變成3人團。（翻攝自IG）談到團員人數，GD苦笑BIGBANG也不是自願從5人團變成3人團。（翻攝自IG）

光熙（右）提到當初和BIGBANG宣傳撞期，總是會希望ZE：A能是個3人團。（翻攝自IG）光熙（右）提到當初和BIGBANG宣傳撞期，總是會希望ZE：A能是個3人團。（翻攝自IG）

昨（23）日播出的節目中，也說了不少「88國」的趣事，當天上節目的人很多人也是「88Line（88年出生）」包括GD、金秀賢、李洙赫、任時完、黃光熙、丁海寅都聚集在一起，金秀賢問起當初BIGBANG和ZE：A宣傳期是不是有重疊的時候？任時完笑回：「機會很多啊，不過當時偶像活動現場人潮多又很混亂，常常有一堆人走來走去，反而沒時間跟GD互動」。

節目中幾人也互相交換聯絡方式，並笑談往事，最後幾名「88國」成員竟聯合GD逗起光熙，感覺氣氛非常愉悅。

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