朴炯植首兩集就脫了！床戰新人女演員 裸肌洗鴛鴦浴超煽情

朴炯植、洪華蓮搭檔演出韓劇《寶物島》。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星朴炯植、許峻豪與李海榮領銜主演的政治復仇劇《寶物島》，在韓國首播時登上同時段收視冠軍。朴炯植一改昔日無害純情形象，徹底黑化，成為為了復仇不惜一切的大山集團常務徐東柱，更在首兩集裸身露肌，與女友一起洗鴛鴦浴、狂吻示愛等挑逗橋段，令人臉紅心跳。

朴炯植在《寶物島》黑化，坦言角色是史上最辛苦。（Disney+提供）

《寶物島》女主角由新人女演員洪華蓮擔任。（Disney+提供）

朴炯植首度展現黑化演技，獻出從影以來最性感演出，首集與女友洪華蓮有多場吻戲、床戲，大方秀出壯碩肌肉，更有一場在浴缸裡共同洗鴛鴦浴的挑逗戲。然而他對女友的一片真心卻被狠狠踐踏，在預計與女友求婚的當天只能眼見她嫁給別人。朴炯植日前出席記者會時，更坦言這是有史以來最痛苦的角色，「東柱在身體、心理都承受很多痛苦，而他如何撐過這些苦難，也是整部戲劇的看點」。

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朴炯植在《寶物島》中與洪華蓮一起洗鴛鴦浴，讓人臉紅心跳。（翻攝自YouTube）

許峻豪在《寶物島》飾演大反派，演出政治掮客廉張先。（Disney+提供）

資深男星許峻豪飾演政治掮客廉張先，也是本劇的大反派，許峻豪坦言很久以前就對朴炯植有好印象，「我第一次見到朴炯植，是他多年前還是偶像歌手時，在美國展開一連串巡演」，許峻豪當時曾邀朴炯植登上自己的廣播，對於朴炯植的謙遜有禮印象深刻，「沒想到時隔多年，他已經從偶像躍升為一個傑出的演員了，不過他始終是個有禮貌的孩子」。而與朴炯植有多場激情戲的洪華蓮，是從百名競爭者脫穎而出，以新人之姿演出《寶物島》女主角，還與朴炯植、許峻豪等傑出演員有多場對戲，讓她直呼興奮，「能與這麼多的優秀前輩一起演戲，我很榮幸，過程非常開心」。

朴炯植主演政治復仇劇《寶物島》，在記者會上帥氣十足。（達志影像）

洪華蓮在《寶物島》中飾演朴炯植女友，最後卻嫁給別人。（Disney+提供）

《寶物島》甫一上檔就掀起熱烈迴響，朴炯植跳脫以往浪漫喜劇男神戲路，也被韓媒認為是大突破，在韓收視率更直衝8.2%，成為同時段韓劇冠軍。朴炯植這次飾演在大山集團擔任常務的徐東柱，心思縝密、野心勃勃，唯一讓他顯露真心的人，只有交往多年的女友呂誾男（洪華蓮飾），沒想到女友的私下身分竟是集團會長的外孫女，甚至還要嫁給他的宿敵，包括集團高層、昔日恩師都把他當成隨手可丟棄的棋子。徐東柱不堪於被集團高層玩弄於手掌心，精心設計一連串計畫，要讓那些陷害他的人們全都得到報應。復仇韓劇《寶物島》已於Disney+上線，每週五、六固定更新全新一集。

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