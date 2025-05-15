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娛樂 最新消息

不只男星閃兵！王浩宇曝「免當兵」原因 開酸黃國昌、蔣萬安

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸閃兵事件後，檢警14日再出手掃蕩逃兵疑雲，多名男星被發現涉案。對此，前桃園市議員、名嘴王浩宇自曝不用當兵的原因，直言「對得起國家」，並點名台北市長蔣萬安及民眾黨主席、總召黃國昌，「看起來好好的，卻不需要跟大家一樣服役，就覺得點點點。」

王浩宇（中）開酸蔣萬安（左）、黃國昌。（資料照）王浩宇（中）開酸蔣萬安（左）、黃國昌。（資料照）

王浩宇昨（14日）在社群透露，他不用當兵，因為嬰兒時期疝氣進行開刀，當時麻醉風險極大，「差點就GG了」，長大之後又多次復發，其實可以辦理免役「免役體位：腹股溝疝氣經手術治療後，現仍復發者」。

然而，王浩宇表示，他在國高中時就對服務偏鄉很有興趣，曾利用暑假前往偏鄉帶英語營，甚至申請英語專長的教育替代役，硬著頭皮當完才住院開刀治療，強調自己「對得起國家」。他也感嘆，「看到某些人無所不用其極的逃避兵役，連勝文、黃國昌、蔣萬安這些人現在看起來好好的，卻不需要跟大家一樣服役，就覺得點點點。」

國民黨副主席連勝文因為體重過重而免役。（資料照）國民黨副主席連勝文因為體重過重而免役。（資料照）

據悉，國民黨副主席連勝文因為體重過重而免役；蔣萬安則是腰椎間盤突出免疫；黃國昌大一時，前往成功嶺大專兵集訓，因近視高達1200度而被體檢驗退，判定為「乙等國民兵」，直到10年後，他從美國回台接受雷射矯正手術，才恢復到約0.7、0.8。

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