小優道歉宋羽葤咄咄逼人？ 前輩嘆：硬要的不是原諒

宋羽葤（左）因小優亂傳她與瓜哥的緋聞開撕。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人小優因大嘴巴惹禍，她對外說綜藝大哥大「瓜哥」胡瓜與助理女主持人宋羽葤關係匪淺，還說宋羽葤的車是胡瓜送的，消息傳進當事人耳朵裡，自然引起風波。前老闆吳宗憲得知小優對外「放送秘密」之後，怒與小優解約，小優也致電胡瓜與宋羽葤道歉，沒想到道歉內容卻被宋羽葤公開，對此資深音樂人許常德忍不住說：「這麼硬要來的原諒 會給對方二度傷害」。

資深音樂人許常德認為這次的風波正好當作小優適不適合留在演藝圈的考試。（翻攝自臉書）

許常德認為「急著去要原諒 都是一種習慣」而且硬要來的原諒除了可能帶給對方二度傷害之外，也可能引來更多惡評。許常德認為「留在演藝圈 不是重點 重點是如何留在演藝圈 這個事件 正好可以考試 適不適合在演藝圈」。許常德一針見血的指出，道歉不分人前人後，而是需要同理心，如果咄咄逼人急著希望對方能原諒自己，這是只看見自己的傷口，並非了解對方的痛苦。

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小優打電話向宋羽葤致歉態度由軟到硬，都無法取得宋羽葤原諒。（翻攝自IG）

宋羽葤公開的小優致電道歉通話錄音檔，明顯能聽到小優軟求不成，口氣就變得強烈「妳也是一個很殘忍的人，妳今天對於一個演藝圈同行講這些話，想要讓她置身於死地？所以我退出演藝圈你就會開心了嗎？對妳宋羽葤來講，妳就紅了嗎？所以把別人踩在腳底下，就會讓妳覺得妳成功逃離流言蜚語，妳覺得會是讓妳心情最好的方式嗎？」並激動說：「當別人跟你這麼真誠跟你說道歉，你居然跟我說憑什麼」。

宋羽葤認為傷害已經造成，並不是一句對不起就能抹去一切。（翻攝自IG）

宋羽葤感到很無奈，並不是所有的對不起都能得到原諒，至少在這件事情上，宋羽葤是受害者，現在一句道歉並不能挽回那些已經潑出去的髒水，不能原諒也是可以理解的事情。

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