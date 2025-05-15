晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閃兵沒比較沒傷害！畢書盡來台服海軍、林志穎巔峰自願入伍

〔記者邱奕欽／台北報導〕王大陸涉嫌砸百萬透過「閃兵集團」規避兵役，檢警14日再度拘提11名涉案藝人，消息引發社會譁然，與此同時更有許多網友點名值得尊敬的當兵男星，其中包括韓裔歌手畢書盡與不老男神林志穎，2人皆在事業當紅時期選擇履行兵役義務，獲讚是「真正的藝人楷模！」

閃兵案燒出對照組，畢書盡（左）、林志穎在事業巔峰之際入伍服役被讚「真男人」。（組合照，翻攝自臉書）閃兵案燒出對照組，畢書盡（左）、林志穎在事業巔峰之際入伍服役被讚「真男人」。（組合照，翻攝自臉書）

有網友發文稱畢書盡15年前主動在台服役，而且「不是替代役，是一年海軍」，狂讚他相當可敬；事實上，「Bii」畢書盡身為混血兒，卻在2011年選擇入台灣籍，同時進入中華民國海軍服役一年，當時他雖已出道卻坦言患有輕微的人群恐懼症，逐漸地才在軍中培養出革命情感，彼時的他時常因血統遭反韓網友抨擊，同袍們見狀皆會仗義挺身反嗆「我跟他同梯的，我能證明他是台灣人！」

無獨有偶，「小旋風」林志穎17歲出道後爆紅，但在20歲事業迎來巔峰時卻自願入伍服役，當年兵役更長達2年之久，不過他卻毫不猶豫完成役期；當紅之際毅然決然去服兵役，許多網友由衷深感佩服，紛紛盛讚「真正的藝人楷模！」、「真男人！沒比較沒有傷害！」還有人指出，「當年林志穎、張雨生、張信哲、黃品源都是沒閃兵的代表！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中