閃兵沒比較沒傷害！畢書盡來台服海軍、林志穎巔峰自願入伍

〔記者邱奕欽／台北報導〕王大陸涉嫌砸百萬透過「閃兵集團」規避兵役，檢警14日再度拘提11名涉案藝人，消息引發社會譁然，與此同時更有許多網友點名值得尊敬的當兵男星，其中包括韓裔歌手畢書盡與不老男神林志穎，2人皆在事業當紅時期選擇履行兵役義務，獲讚是「真正的藝人楷模！」

閃兵案燒出對照組，畢書盡（左）、林志穎在事業巔峰之際入伍服役被讚「真男人」。（組合照，翻攝自臉書）

有網友發文稱畢書盡15年前主動在台服役，而且「不是替代役，是一年海軍」，狂讚他相當可敬；事實上，「Bii」畢書盡身為混血兒，卻在2011年選擇入台灣籍，同時進入中華民國海軍服役一年，當時他雖已出道卻坦言患有輕微的人群恐懼症，逐漸地才在軍中培養出革命情感，彼時的他時常因血統遭反韓網友抨擊，同袍們見狀皆會仗義挺身反嗆「我跟他同梯的，我能證明他是台灣人！」

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無獨有偶，「小旋風」林志穎17歲出道後爆紅，但在20歲事業迎來巔峰時卻自願入伍服役，當年兵役更長達2年之久，不過他卻毫不猶豫完成役期；當紅之際毅然決然去服兵役，許多網友由衷深感佩服，紛紛盛讚「真正的藝人楷模！」、「真男人！沒比較沒有傷害！」還有人指出，「當年林志穎、張雨生、張信哲、黃品源都是沒閃兵的代表！」

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