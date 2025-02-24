晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

依依嫁給納豆2個月還不適應 被友人提醒「不是結婚了」當場嘴軟

納豆、依依婚紗照曝光。（經紀公司提供）納豆、依依婚紗照曝光。（經紀公司提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕納豆與依依交往8年修成正果，去年12月登記結婚，今（24）日兩人婚紗照浪漫曝光，依依透露交往以來納豆從不吝給予誇獎，「他情緒價值都可以給很滿，所以我事先不讓他先看到我穿什麼婚紗。」果不其然拍攝當天納豆看到眼睛為之一亮，過程中不時驚呼連連狂讚，簡直把老婆捧上天，閃瞎在場所有工作人員。

納豆、依依婚紗照曝光。（經紀公司提供）納豆、依依婚紗照曝光。（經紀公司提供）

第一套婚紗中，依依將納豆的灰色直條西裝外套穿在身上，裡面是同樣寬大的白色襯衫，搭配黑色高跟鞋，「下衣失蹤」露出一雙修長的逆天長腿，她笑說：「那時我陪納豆去試西裝，他在換衣服時，我因為無聊所以穿他的外套看看，發現滿好玩的，雖然我個性超女生，但換上男生西裝之後有不同特色。」

納豆、依依婚紗照曝光，還找來愛犬「妹妹」同框。（經紀公司提供）納豆、依依婚紗照曝光，還找來愛犬「妹妹」同框。（經紀公司提供）

第二套是較為正式的白紗風格，依依完美身材曲線盡收眼底，一轉身白嫩美背全都露，當納豆一見老婆火辣裝扮，忍不住當場直喊：「天啊！我老婆怎麼那麼正！」

相關新聞：（影）納豆、依依曬絕美泰服婚紗 甜喊：圓夢之旅太幸福了！

而這套白色婚紗主要是想配合13歲愛犬「妹妹」穿的小禮服，依依解釋：「本來就有想要找妹妹一起入鏡，因為牠是受虐狗，我從2、3個月大領養到現在，這中間發生過很多事，牠做過心臟繞道、乳腺切除等，所以希望牠可以陪我們一起。」

納豆、依依婚紗照曝光，還找來愛犬「妹妹」同框。（經紀公司提供）納豆、依依婚紗照曝光，還找來愛犬「妹妹」同框。（經紀公司提供）

依依還分享曾跟納豆曾去找寵物溝通師，想瞭解妹妹的想法，沒想到牠居然對依依說：「以前我們很辛苦，但我們都走過來了，現在這個男朋友（納豆）對妳很好，也對我很好，很替你們感到開心。」依依坦言以前的交往對象很愛發脾氣，對她也沒有那麼好，當時還年輕覺得能忍則忍，寵物溝通師還提到其他細節，聽到了最愛的毛小孩真心祝福，讓她跟納豆感動到淚灑現場。

登記結婚之後，有感覺自己身分變不一樣了嗎？納豆和依依直白地說：「還沒有！因為我們住在一起8年，每一天真的像老夫老妻，加上我們之前經歷的事情，是有些夫妻到現在都不一定會經歷到的，所以一切相處都像往常一樣自然。」不過依依也笑說，有時會忘了自己已是人妻，跟朋友聊天提到納豆時，會脫口「我男友怎樣」，結果被糾正「你們不是已經結婚」，害她當場嘴軟「我……我老公」，瞬間起雞皮疙瘩，「畢竟登記還不到兩個月，現在還改不了口」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中