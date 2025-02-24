依依嫁給納豆2個月還不適應 被友人提醒「不是結婚了」當場嘴軟

納豆、依依婚紗照曝光。（經紀公司提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕納豆與依依交往8年修成正果，去年12月登記結婚，今（24）日兩人婚紗照浪漫曝光，依依透露交往以來納豆從不吝給予誇獎，「他情緒價值都可以給很滿，所以我事先不讓他先看到我穿什麼婚紗。」果不其然拍攝當天納豆看到眼睛為之一亮，過程中不時驚呼連連狂讚，簡直把老婆捧上天，閃瞎在場所有工作人員。

納豆、依依婚紗照曝光。（經紀公司提供）

第一套婚紗中，依依將納豆的灰色直條西裝外套穿在身上，裡面是同樣寬大的白色襯衫，搭配黑色高跟鞋，「下衣失蹤」露出一雙修長的逆天長腿，她笑說：「那時我陪納豆去試西裝，他在換衣服時，我因為無聊所以穿他的外套看看，發現滿好玩的，雖然我個性超女生，但換上男生西裝之後有不同特色。」

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納豆、依依婚紗照曝光，還找來愛犬「妹妹」同框。（經紀公司提供）

第二套是較為正式的白紗風格，依依完美身材曲線盡收眼底，一轉身白嫩美背全都露，當納豆一見老婆火辣裝扮，忍不住當場直喊：「天啊！我老婆怎麼那麼正！」

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而這套白色婚紗主要是想配合13歲愛犬「妹妹」穿的小禮服，依依解釋：「本來就有想要找妹妹一起入鏡，因為牠是受虐狗，我從2、3個月大領養到現在，這中間發生過很多事，牠做過心臟繞道、乳腺切除等，所以希望牠可以陪我們一起。」

納豆、依依婚紗照曝光，還找來愛犬「妹妹」同框。（經紀公司提供）

依依還分享曾跟納豆曾去找寵物溝通師，想瞭解妹妹的想法，沒想到牠居然對依依說：「以前我們很辛苦，但我們都走過來了，現在這個男朋友（納豆）對妳很好，也對我很好，很替你們感到開心。」依依坦言以前的交往對象很愛發脾氣，對她也沒有那麼好，當時還年輕覺得能忍則忍，寵物溝通師還提到其他細節，聽到了最愛的毛小孩真心祝福，讓她跟納豆感動到淚灑現場。

登記結婚之後，有感覺自己身分變不一樣了嗎？納豆和依依直白地說：「還沒有！因為我們住在一起8年，每一天真的像老夫老妻，加上我們之前經歷的事情，是有些夫妻到現在都不一定會經歷到的，所以一切相處都像往常一樣自然。」不過依依也笑說，有時會忘了自己已是人妻，跟朋友聊天提到納豆時，會脫口「我男友怎樣」，結果被糾正「你們不是已經結婚」，害她當場嘴軟「我……我老公」，瞬間起雞皮疙瘩，「畢竟登記還不到兩個月，現在還改不了口」。

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