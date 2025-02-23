晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才澄清蘇打綠沒有要退休青峰突爆「今天就告別歌壇」 S.H.E合體全哭

蘇打綠小巨蛋開唱，吸引多位藝人到場欣賞。（緒風提供）蘇打綠小巨蛋開唱，吸引多位藝人到場欣賞。（緒風提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠今（23日）晚在小巨蛋進行第二場「二十年一刻」演唱會，除了滿場歌迷捧場，包廂也星光雲集，S.H.E為了蘇打綠合體看演出，另外《影后》楊謹華，還有剛返台的王心凌都在包廂欣賞蘇打綠演唱會，但不料在點歌時段，主唱青峰突說：「今天就告別歌壇吧！」

原本昨晚首場青峰問有沒有歌迷是首次看他們演唱會，接著半開玩笑說：「應該不可能吧！可惜你們加入的太晚了，這已經是我們最後一次巡迴了，人生就是這樣啦，無常！」事後讓歌迷很緊張，擔心蘇打綠日後不再辦演唱會。

今晚青峰特別澄清：「我並沒有要退休，每天都會經歷大大小小離別。」並意有所指的說：「把壞的弄掉，割腫瘤，手術成功。」歌迷懂得都懂，發出笑聲。

青峰（右）澄清蘇打綠沒有要退休。（緒風提供）青峰（右）澄清蘇打綠沒有要退休。（緒風提供）

青峰再次強調：「有人以為蘇打綠要退休，其實沒有，只是以後演出不採取巡迴模式，太折磨40歲以上的中年樂團，不要亂擔心難過，沒有要告別舞台，生命無常，把握每次見面機會。」

另外青峰也提到：「這幾年擔心聲音起起伏伏，狀態不好，怕自己唱不好，對不起別人，希望在有限日子能相聚就相聚，珍惜每次唱歌機會。」

之後點歌時段，青峰覺得歌迷點的《I don't care》等很多首歌都「太硬」，忍不住喊說：「今天就告別歌壇吧！」今晚坐在包廂的S.H.E也點歌《十七》，當青峰演唱這首歌時，Selina爆哭，田馥甄也哭了，Ella鼻子也紅了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中