才澄清蘇打綠沒有要退休青峰突爆「今天就告別歌壇」 S.H.E合體全哭

蘇打綠小巨蛋開唱，吸引多位藝人到場欣賞。（緒風提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠今（23日）晚在小巨蛋進行第二場「二十年一刻」演唱會，除了滿場歌迷捧場，包廂也星光雲集，S.H.E為了蘇打綠合體看演出，另外《影后》楊謹華，還有剛返台的王心凌都在包廂欣賞蘇打綠演唱會，但不料在點歌時段，主唱青峰突說：「今天就告別歌壇吧！」

原本昨晚首場青峰問有沒有歌迷是首次看他們演唱會，接著半開玩笑說：「應該不可能吧！可惜你們加入的太晚了，這已經是我們最後一次巡迴了，人生就是這樣啦，無常！」事後讓歌迷很緊張，擔心蘇打綠日後不再辦演唱會。

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今晚青峰特別澄清：「我並沒有要退休，每天都會經歷大大小小離別。」並意有所指的說：「把壞的弄掉，割腫瘤，手術成功。」歌迷懂得都懂，發出笑聲。

青峰（右）澄清蘇打綠沒有要退休。（緒風提供）

青峰再次強調：「有人以為蘇打綠要退休，其實沒有，只是以後演出不採取巡迴模式，太折磨40歲以上的中年樂團，不要亂擔心難過，沒有要告別舞台，生命無常，把握每次見面機會。」

另外青峰也提到：「這幾年擔心聲音起起伏伏，狀態不好，怕自己唱不好，對不起別人，希望在有限日子能相聚就相聚，珍惜每次唱歌機會。」

之後點歌時段，青峰覺得歌迷點的《I don't care》等很多首歌都「太硬」，忍不住喊說：「今天就告別歌壇吧！」今晚坐在包廂的S.H.E也點歌《十七》，當青峰演唱這首歌時，Selina爆哭，田馥甄也哭了，Ella鼻子也紅了。

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