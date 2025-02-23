李俊昊「Cos狐狸」裝可愛太犯規！2000名台粉願望成真好

韓國男神李俊昊昨、今兩天在台大體育館辦見面會。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神李俊昊昨（22日）、今（23日）兩天在台大體育館辦見面會，兩場近4000名鐵粉到場；他今一口氣連唱三次《Kiss》，大曬胸前深V好身材，答謝粉絲歡呼聲，甚至還戴上狐狸尾巴裝可愛，寵粉無極限。

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李俊昊扮成「李狐狸」寵粉。（讀者提供）

活動上聊到稱號，李俊昊先學翻譯喊「親愛的寶貝」，接著實現粉絲願望，拿出準備好的狐狸耳朵、手套和尾巴道具，羞說「你們喜歡，我就裝扮吧，不然這輩子哪有機會這樣做呢？」全場大喊他的綽號「李狐狸」，畫面逗趣又討喜。

李俊昊今一口氣連唱三次《Kiss》。（記者王文麟攝）

李俊昊日前深受腿傷所苦，在韓國被拍到拄著拐杖，所幸來台逐漸康復中，這兩天特別放下拐杖，恢復「性感歐巴」形象，應景用中文說，「大家好我是俊昊 很高興見到你們 有沒有想我？」。

李俊昊這兩天特別放下拐杖，還應景學中文。（記者王文麟攝）

李俊昊在活動不時學翻譯說中文，直喊「讚」、「可愛」、以及台語「水啦」等，要粉絲不要生病，一定要幸福，還嘴甜稱「今天氣氛真的很好耶」，讓他打趣說「完全不想回韓國！」

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