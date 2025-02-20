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李俊昊腳傷來台！韓媒記者忍不住告白：你拄枴杖也好帥

李俊昊拄著拐杖現身仁川機場也超級有型。（翻攝自YouTube）李俊昊拄著拐杖現身仁川機場也超級有型。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李俊昊將在2月22日、23日於國立臺灣大學綜合體育館1樓舉行「Midnight Sun」FAN-CON，今天（20日）稍早主辦單位宣布，因上個月發生的韌帶受傷，正在接受治療，目前還沒完全恢復，「對藝人腿部造成負擔的部分表演可能會受到限制，向等待演出的粉絲們表示深深的歉意，希望大家多多諒解。」

李俊昊被攝影大哥告白，忍不住笑了。（翻攝自YouTube）李俊昊被攝影大哥告白，忍不住笑了。（翻攝自YouTube）

李俊昊今天仁川機場出境，身穿深色皮夾克，腳上的石膏似乎已經拆掉，但還是拄著拐杖現身，不過選的枴杖十分有型，連韓國媒體都說，「拄著拐杖也像拍寫真的男人」、「每個瞬間都像電影畫面」。現場記者則稱，「抱歉，但你拿著拐杖也很帥」、「你好多了嗎？我們很很擔心」、「臉瘦了嗎？」李俊昊害羞感謝記者關心，表示現在已經好多了，目前正在為下一部作品瘦身中。

李俊昊週末將在台灣演出，主辦單位今天發布公告。（翻攝自臉書）李俊昊週末將在台灣演出，主辦單位今天發布公告。（翻攝自臉書）

主辦聲明全文：「大家好，真心感謝支持藝人李俊昊的粉絲們，李俊昊因上個月發生的韌帶受傷正在接受治療，目前還沒有完全恢復。因此，在2月22日（週六）、23日（週日）舉行的＂2025 LEE JUNHO FAN-CON in TAIPEI”演出中，對藝人腿部造成負擔的部分表演可能會受到限制。向等待演出的粉絲們表示深深的歉意，希望大家多諒解。將盡最大努力恢復藝人的健康並順利進行演出。謝謝。」

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