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舞台劇演到一半布景倒塌 2演員遭壓傷...劇團急發聲明

卓文萱（左）、「小8」張允曦演出《西門町一番地》。（翻攝自臉書）卓文萱（左）、「小8」張允曦演出《西門町一番地》。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕卓文萱、「小8」張允曦、吳怡霈等人主演的全民大劇團舞台劇《西門町一番地》，昨（22日）晚間於西門紅樓公演，演出時竟發生舞台布景倒塌意外，有2名演員疑似被壓到，演員及觀眾都嚇一跳。

全民大劇團緊急透過官方臉書發聲明，「今日晚場《西門町一番地》演出中因舞台上突發狀況造成演出中斷，演員經送醫檢查後無礙，造成大家的不安敬請見諒。特別感謝現場觀眾的包容，讓演出中斷十分鐘後可以繼續演出。」

卓文萱演出《西門町一番地》。（翻攝自臉書）卓文萱演出《西門町一番地》。（翻攝自臉書）

全民大劇團感謝大家包容，同時也希望一切平安，團長謝念祖在臉書表示，被布景壓到的演員沒有嚴重傷勢，他透露其中一位演員墨蕊欣當下就送急診，確認無大礙後，便趕回劇場把最後的段落完成，並與大家一起謝幕：另一位演員黃若琳因擔任傳統戲曲段落的表演，為角色無人可以替代，只好忍痛繼續演出，結束後才送醫，「身為導演兼團長的我真的看到劇場魂在他們的身上。」

蔡燦得分享觀看《西門町一番地》心得。（翻攝自臉書）蔡燦得分享觀看《西門町一番地》心得。（翻攝自臉書）

蔡燦得也有參與《西門町一番地》其他次演的演出，她昨看完演出後，透過臉書分享心得。「今天坐在台下看著這齣再熟悉不過的戲，終於明白為什麼有觀眾會說，他們看到哭。」透露有一天演完《西門町一番地》，在捷運裡遇見一家四口在討論著戲裡台上教大家的「十三響」，「兩個小孩和兩個大人一直在數到底是哪十三響，一直數不全，後來決定上網去找。」她立刻傳簡訊給編導謝念祖說：「我們好像做了一件蠻有意義的事欸。」

蔡燦得感慨說：「當演員一輩子，當然會知道演員可以替自己角色來說話很棒，或是自己演出的作品一定會對社會有影響，但這是我第一次那麼近的看到有小孩在我面前，『沈浸式』的讓我感受到。這戲或許每一場坐到滿也只有200個座位，但不知道為什麼坐在台下的我，覺得力量好強大，不單單是劇場給出的，而是在場的每一位添加的。」

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