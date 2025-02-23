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賺翻了！五月天澳洲開唱周杰倫破天荒助陣超量歌曲 昆凌大讚《雙截棍》可愛

五月天澳洲開唱，周杰倫（右三）開心助陣合唱多首歌曲。（相信音樂、杰威爾提供）五月天澳洲開唱，周杰倫（右三）開心助陣合唱多首歌曲。（相信音樂、杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（22日）在澳洲雪梨舉辦「回到那一天」環球狂歡版巡演，先前已提早曝光的天王「周董」周杰倫依約登台當嘉賓，但讓粉絲意外的是，過去演唱會嘉賓現身至多合唱3首歌已很不錯，這場粉絲太幸運，竟然一口氣聽到五月天和周杰倫合唱彼此歌曲多達6首，直呼賺到了！

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五月天澳洲開唱，也出現雪梨歌劇院的畫面。（相信音樂提供）五月天澳洲開唱，也出現雪梨歌劇院的畫面。（相信音樂提供）

這次五月天到澳洲開唱，大手筆將許多配備全都運過去，讓當地歌迷也能看到所有演出精華，當五月天唱到周董的歌曲《安靜》時，周董從「FLY TO 25TH 專機」走下來引起全場歡呼，周董說：「原來這就是五月天演唱會，全部嗨起來！」

五月天、周杰倫合唱多首歌，粉絲直呼賺到了。（相信音樂、杰威爾提供）五月天、周杰倫合唱多首歌，粉絲直呼賺到了。（相信音樂、杰威爾提供）

五月天和周董一起合唱，點歌部分周董也一起滿足歌迷，整場雙方共唱了《安靜》、《稻香》、《雙截棍》、《說好不哭》、《開不了口》，也特別選唱五月天的新歌《任性》，歌迷討論度高的是《稻香》變成搖滾版很有意思，另外周董老婆昆凌則很喜歡《雙截棍》這首歌舞台視訊背景的畫面，直誇可愛很讚。

完成澳洲巡演，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會成團快樂版3月29日前往美國Las Vegas的Allegiant Stadium舉辦，購票可洽「Ticketmaster.com」。

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