曹西平沒丟臉沒淒涼 回絕房東給電視

曹西平靠自己努力打拚闖出屬於自己的路。（翻攝自曹西平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平挺過疫情大環境不佳，在台北、台中經營耳環事業有成，卸下大明星光環，走出自己一條路，他說：「沒有什麼丟臉沒有什麼淒涼，更沒有什麼好看不起我的，憑自己知名度做自己想做的工作，有什麼好說嘴的。」

曹西平自認從來不會想靠誰在演藝圈混飯吃，強調自己不來這一套，或是巴結製作單位來去上個節目，給老藝人一個舞台，他說：「不必了，討好某位主持人才有節目上，真的不用了。」想起以前上的節目，都是大節目、大咖主持人節目，「輪不到你們這些人在這邊臭屁，真的不用了。」

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而房東想給電視，曹西平也直接回絕：「我不看電視，不用裝省點錢。」對於現在的人說不得、不愛聽的，曹西平也頓悟：「那我們就少說、少看，心情會比較愉快一點，最近我都愛看狗狗吃東西，挺療癒的。」

面對現今的演藝圈，曹西平不諱言說：「真的越來越退步了，有幾個藝人可以真正放下身段做自己，我看挺難的。」自認彎下腰什麼工作都可以做，「沒有什麼晚景淒涼的問題。」

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