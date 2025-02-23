清晨4點起床背三民主義 苦苓猛虧黃國昌智商

黃國昌日前開直播稱自己高中時每天4點起來，「在孫文遺像面前背三民主義課文」，更表示：「我覺得，連孫文看了他都很感動。」（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席、立委黃國昌日前開直播，聲稱高中時每天4點起來，在孫文遺像面前背三民主義課文，更表示：「我覺得，連孫文看了他都很感動。」相關發言引發網友議論，諷刺「阿北（指民眾黨前主席柯文哲）用7點半造神，黃國昌當然得用4點」、「笑死，如果這麼愛就不會稱呼孫文，而是國父」。

針對黃國昌此番言論，作家苦苓22日在臉書發文暗諷：「清晨4點鐘起來背三民主義？看來康乃爾大學博士的智商和館長（指網紅陳之漢）也不相上下而已。」苦苓發文後，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）在底下留言：「這麼說對館長不公平，人家館長至少肌肉發達，黃國昌呢？然後黃國昌英文爛成那個樣子，卻還在背三民主義！」

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有網友轉貼黃國昌直播影片，影片中可看到黃國昌稱，「高中的時候為了準備三民主義，我跟大家講，多感人的故事，我每天早上4點起來，在建中體育館，看著孫文的遺像，我在他面前背三民主義的課文。」

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黃國昌表示：「小編你不要笑，我跟你講真的，因為我那個時候常常念書念太晚，所以常常借住在清潔體育館的工讀生的小房間，早上4點起來以後就在建中體育館大禮堂，孫文遺像在那邊，我搬一張小桌子，做在孫文前面看著他，背三民主義，我沒有跟大家唬爛，真的。」

黃國昌更說：「真的，我以前是每天早上4點起來背三民主義，背到早上6點，我覺得，連孫文看了他都很感動。」

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