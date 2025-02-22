安心亞拍戲誤踹男星「私密處」！急道歉：私下很溫柔

石知田（左）在《火車來去》總是愛捉弄張育綺。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕石知田在公視台語台、華視《火車來去》中愛捉弄張育綺，惹得她委屈到淚眼汪汪，只好找姊姊安心亞替她報仇。沒想到在拍報仇戲時，因為安心亞力氣很大，要踹石知田的屁股時竟意外踹到「小知田」。

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安心亞事後也表示，為了讓情緒跟情節更真實一些，有時候會不小心太投入而沒有控制好力道，喊話石知田：「覺得很抱歉！」同時她也替自己澄清：「私下的我也是行俠仗義型，但沒有劇中文秀那麼直接兇猛啦，還是會很溫柔的。」相比起來，張育綺就比較會害怕弄痛人，所以她都會收一點力，反而是要跟她講說沒關係就真的來就好。」

安心亞（左）在《火車來去》戲裡很兇，嚇到許孟哲。（公視台語台提供）

石知田透露，小學時愛捉弄交往的女生，惹得對方氣到不接電話，「我那時候很幼稚，惹怒完別人也只是一邊聽周杰倫的歌，一邊後悔為什麼要惹她生氣。」幸好最後對方原諒自己，她還買了一杯珍珠奶茶給他，代表接受了石知田的道歉。

《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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