《火車來去》安心亞行情超好 2家長輩爭相上門提親搶媳

鍾承翰、許孟哲在《火車來去》同時喜歡安心亞。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾承翰、許孟哲在華視、公視台語台《火車來去》喜歡兒時玩伴安心亞，兩人的父母爭相，為了兒子到安心亞家提親，展現傳統父母之愛，卻與現代人追求自主戀愛的價值觀形成鮮明對比，也引發演員們對「自主選擇」與「家庭干涉」的討論。

許孟哲（右）、鍾承翰（左）在《火車來去》為情敵關係。（華視、公視台語台提供）

許孟哲坦言：「自己真的相當幸運。」家人對他的感情選擇一直都很開放，甚至連生小孩也不會給壓力，他說：「父母介入越多，反而可能讓親子關係變得更疏遠。」鍾承翰認為，戀愛與婚姻應該是個人決定，即使未來面對自己孩子的婚姻選擇，他也不會施加壓力，他也分享：「我和太太交往多年，雙方家長都很支持，但時間久了沒結婚，難免會開始著急。」

請繼續往下閱讀...

鍾承翰（左起）在《火車來去》與父親霍正奇、繼母黃婕菲關係破冰。（華視、公視台語台提供）

本週劇情在安心亞一家人到廟中乞龜祈福，誠心許願盼全家平安順遂的片段揭幕，讓人感受到濃厚的親情羈絆，也為後續劇情埋下伏筆。青梅竹馬的鍾承翰主動邀約安心亞去看《盲劍客》，安心亞還特地回家精心打扮，想在他面前展現最好的一面，滿心期待這場「約會」。然而，這一切都落入許孟哲眼裡，內心五味雜陳、醋勁大發，因為文秀對兩人的態度明顯不同。而里長伯何豪傑跟許瓊月為了借錢私下碰面，沒想到卻因許孟哲無意間放炮受驚，雙雙跌入水中，這一幕成為觀眾熱烈討論的焦點。不少網友笑言：「這場西北雨下得剛剛好」、「進財這句話真的嚇壞里長伯」，劇情張力十足，每個細節都緊扣人心。

《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法