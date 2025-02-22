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娛樂 最新消息

驚爆香閨密會言承旭 68歲陳美鳳骨裂露面全說了

陳美鳳農曆年前扭傷腳導致骨裂打石膏，才休息一個月，今晚穿上輔助鞋登台演出。（記者胡舜翔攝）陳美鳳農曆年前扭傷腳導致骨裂打石膏，才休息一個月，今晚穿上輔助鞋登台演出。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕68歲的「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳超敬業，她在農曆年前扭傷腳導致骨裂打石膏，才休息一個月，今晚穿上輔助鞋，按照原定計畫登上「鑽石舞台之夜演唱會」開唱。

相關新聞：陳美鳳扭傷骨裂！「開工推助行器進棚」近況曝光

陳美鳳受訪表示，過年期間都乖乖在家裡養傷不趕亂跑，她的石膏拆除以後，平常以輪椅代步，也會穿輔助鞋。

陳美鳳力挺胡瓜參加這次的演唱會，演出前受訪更說：「胡瓜要求我不能坐輪椅，說台上不要出現兩個阿吉仔。」

陳美鳳除了有猛男把她扛上台，「忘年之交」言承旭前幾天也從日本回來。（記者胡舜翔攝）陳美鳳除了有猛男把她扛上台，「忘年之交」言承旭前幾天也從日本回來。（記者胡舜翔攝）

陳美鳳受訪透露，除了有猛男把她扛上台，「忘年之交」言承旭前幾天從日本回來，特地到家裡探望，讓她好感動，直呼「謝謝他的貼心」。

陳美鳳透露，乾兒子言承旭元宵節有到家裡探望，至於有沒有幫忙按摩或洗澡？她聞言笑說：「陪我聊天就好。」

陳美鳳與胡瓜討論後，決定力邀猛男團助陣。（記者胡舜翔攝）陳美鳳與胡瓜討論後，決定力邀猛男團助陣。（記者胡舜翔攝）

為了這次的演出，陳美鳳與胡瓜討論後，決定力邀猛男團助陣，透露完全康復至少要3個多月，「現在剛好滿1個月，還要持續努力。」

今晚陳美鳳帶傷登台，選唱《熱情的沙漠》、《對你愛不完》等嗨歌，也與胡瓜、康康、歐漢聲合唱台語組曲，滿場觀眾聽得陶醉。

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