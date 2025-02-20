陳美鳳扭傷骨裂！「開工推助行器進棚」近況曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳主持《美鳳有約》日前開工錄影，邀請到藝人蘇晏霈以及亞美將熱鬧慶祝，民視執行副總許念台致贈超大「黑貓先生」，代替大家把受傷的黑貓姐陳美鳳「抱緊一點」，還致贈冠軍金牌感謝她在《民視第一發發發》領軍全體藝人，奪下全國收視冠軍，獎牌背面有著全體工作人員的祝福與感謝。

陳美鳳開工推助行器出席。（民視提供）

陳美鳳農曆年前扭傷腳導致骨裂，需要時間修復才能走動，平常必須有人扶著，所以日常除了坐輪椅，需要用助行器代步。陳美鳳提到，剛摔倒看診時醫生還詢問要開刀嗎？陳美鳳說主持《美鳳有約》保養從來沒少過，對自己的平常在節目上聽到、看到的方法照顧自己，她笑說對自己「骨頭」很有信心，就要醫生給她一點時間不要開刀，要吃鈣、補體素或者保健品就依照程序乖乖吃，看到太陽就要助理推她去曬日光浴促進鈣質吸收。

請繼續往下閱讀...

陳美鳳說第二次回診就發現骨頭長出來，而且恢復得很好就不用打石膏，最重要保持好心情。陳美鳳說開工看到民視執行副總許念台帶著黑貓先生來「安慰」她，還有獎牌上簽滿工作同仁滿滿的加油打氣祝福，讓她超級感動，也會努力復健，趕快健步如飛的在觀眾面前。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法