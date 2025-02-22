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挺台灣！賈永婕颯爽應援國家隊 101大樓點燈「沒在怕的」

賈永婕今晚颯爽在台北101大樓外點燈為台灣隊應援打氣。（資料照，記者王文麟攝）賈永婕今晚颯爽在台北101大樓外點燈為台灣隊應援打氣。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊昨首戰爆冷落敗，以5：12遭西班牙痛宰，今（22日）對上南非得全力求勝。對此，相當關心運動賽事的賈永婕今晚颯爽在台北101大樓外點燈為台灣隊應援打氣，也令網友們攘臂而起、歡呼鼓舞。

賈永婕為台灣隊在經典賽求勝晉級，今晚在101大樓點燈集氣。（翻攝自臉書）賈永婕為台灣隊在經典賽求勝晉級，今晚在101大樓點燈集氣。（翻攝自臉書）

「今晚101光明燈點起，我們來了！」賈永婕熱愛運動賽事更熱愛台灣，身為台北101董事長的她，為了台灣隊能在今日的經典賽求勝晉級，颯爽在101大樓外點燈應援，「TEAM TAIWAN」、「沒在怕的！」、「中華英雄 拼到底」、「全民應援挺台灣」，「轟不讓 挺晉級」、「WE ARE TEAM TAIWAN」。共6組點燈字樣。

同時，賈永婕也呼籲民眾能一起為台灣隊鼓勵，「大家一起集氣加油啊！」一席承諾立刻讓眾網友欣喜若狂、激動萬分並紛紛致謝，「感謝最美的101賈董」、「董座跟我們一樣愛台灣！」有網友打趣表示：「昨天沒點運氣很差餒！希望今天旺旺旺！」對此賈永婕也攬下責任回應「my bad（我的錯）」

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