胡瓜不滿開嗆！康康當眾反擊：又不是賴慧如替代品

歐漢聲（左起）、胡瓜、康康總是能逗樂觀眾。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由胡瓜製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，今、明兩天在台北流行音樂中心盛大登場，演唱會開場就火藥味十足，胡瓜忍不住在台上笑嗆康康，逗樂滿場觀眾。

演唱會開場由AKB48 Team TP打頭陣。（記者胡舜翔攝）

演唱會開場由青春洋溢的AKB48 Team TP打頭陣，更與胡瓜、歐漢聲合體帶來組曲《冬天裡的一把火》、《你是我的花朵》，現場氣氛嗨翻。

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胡瓜在台上開玩笑虧康康。（記者胡舜翔攝）

胡瓜表演後在台上說：「那個主持人，永遠都遲到， 沒來就算了」，話才說完遲到的康康才上台，反虧「你為什麼要找我主持，找賴慧如主持啊，我又不是賴慧如的替代品？」瓜哥回嗆，「你本來就是『替代品』。」逼得歐漢聲跳出緩和氣氛，其實一切都只是玩笑話。

康康被虧完後回擊，又不是賴慧如替代品。（記者胡舜翔攝）

胡瓜斥資台幣2000萬打造演唱會，更結合不同世代的歌手，節目分為「巨星登場」、「演繹傳承」、「連續劇主題曲」、「經典歌廳秀」、「人氣天團」、「豪華歌舞秀」、「亞洲天王」等七大單元，力邀任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如等藝人接力開唱。

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