港民直擊62歲梁朝偉 街頭無人認出淪普通老頭

有香港民眾昨在街頭巧遇梁朝偉（中）。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕62歲金馬影帝梁朝偉在影壇地位高崇，憑精湛演技獲獎無數，他那雙充滿魅力的電眼更是迷暈萬千少女，是不少人心目中的男神。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，雖一直未生兒育女，但彼此相愛，亦非常信任對方，給予雙方極大空間，19日有香港民眾分享街頭偶遇梁朝偉，豈料卻引起不少人直呼認不出，更驚呼：「梁朝偉淪為普通老頭。」

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目擊民眾表示，梁朝偉乍看就像普通老頭。（香港星島日報）

這位巧遇梁朝偉的民眾留言說：「銅鑼灣偶遇影帝梁朝偉！」在曝光照片可見梁朝偉戴著黑色墨鏡，身穿藍色運動外套搭配黑色長褲，單獨現身銅鑼灣鬧區，他雙手緊握手機及靠著牆邊走路，神情顯得略為社恐。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年，雖未生兒育女，但彼此相愛，亦非常信任對方。（香港星島日報）

越過人群的梁朝偉最後急步快走，疑似進入身旁的一家首飾店，目擊者說，接著上演「快閃任務」，再現身時已手拎神秘白紙袋，以警匪片速度飆上停在路邊保姆車。

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