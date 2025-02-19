胡瓜辦演唱會爆滿 險遭江蕙空襲

胡瓜（右二）與老婆丁柔安（左起）、歐漢聲，還有女兒小禎、兒子胡釋安合體露面。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜親自統籌製作的「鑽石舞台之夜」演唱會，本週六日在北流登場，昨天胡瓜受訪說：「這兩場都已經爆滿，感謝大家，這次唱歌老中青都有。」透露這陣子忙排練，喊到連嗓子都啞了，老婆丁柔安看了也心疼，直呼「用心又認真」。

陳美鳳春節前不慎摔傷骨裂，目前恢復得不錯，演唱會會照常登台。（資料照，記者王文麟攝）

胡瓜親自邀約，這次邀來陳美鳳、任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等藝人共襄盛舉，參加在北流的演唱會。

請繼續往下閱讀...

胡瓜透露，演唱會製作成本狠砸超過台幣2000萬，無奈說：「才剛賣完一場，江蕙（指開唱消息）就出來了。」起初真的有票房壓力。

胡瓜感謝粉絲對於公益的支持，還有許多好友的熱心力挺，幫助華山基金會、伊甸基金會、十方社會福利基金會等公益單位，截至目前已經捐出台幣300多萬元的善款。

胡瓜感動表示，演唱會結合公益，「每個團體都有七位數的善款幫助，幫助弱勢團體，一直是我進演藝圈以來的初衷，我也時刻的提醒自己，我真的很開心，好友們的熱情讓人太感動了，我會更鞭策著自己，永續的投入公益，為弱勢族群發聲！」

而陳美鳳在農曆春節前，不慎摔傷導致輕微骨裂，至於目前的身體狀況，胡瓜透露恢復得不錯，當天會照常登台，擔任演唱會開場嘉賓。

胡瓜受訪打趣，陳美鳳若腳打著石膏，屆時開場會以「抬媽祖」的方式讓她出場，「真的很好看，很有效果。」

此外，王大陸涉嫌妨害兵役，胡瓜透露兒子胡釋安之前在美國唸完書，本來想在美國繼續多待幾年，結果被他要求先回來當兵，更搬出家產來威脅。

胡瓜當時氣得撂話：「你給我回來當兵，不然我一毛家產都不會留給你。」胡釋安後來當了4個月的兵，而且還是海軍陸戰隊，讓胡瓜驕傲說：「是我學弟。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法