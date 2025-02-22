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「timelesz」8人出道！菊池風磨放話攻蛋：我們是一家人了

timelesz未來將以八人體制活動。（環球音樂提供）timelesz未來將以八人體制活動。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本實境選秀節目《timelesz：選秀計畫》最終回播出，經過層層考驗，寺西拓人、原嘉孝、橋本將生、豬俁周杜、篠塚大輝等五位參賽者從近兩萬名競爭者中脫穎而出，正式加入timelesz。

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星達拓男團timelesz前身是Sexy Zone，但Sexy Zone近年經過成員更迭，最後僅存菊池風磨、佐藤勝利及松島聰，他們在去年4月1日宣布更名為timelesz（讀音：timeless），並啟動招募新成員的實境選秀節目《timelesz：選秀計畫》，吸引高達1萬8922人爭相報名。

節目於同年9月Netflix全球首播，歷時近半年，台灣觀眾在今天2月22日迎來緊張刺激的最終回，大前輩「嵐」的成員櫻井翔也在節目中驚喜登場，擔任最終回主持人。最後選出寺西拓人、原嘉孝、橋本將生、豬俁周杜、篠塚大輝等人。

星達拓男團timelesz前身是Sexy Zone，Sexy Zone後期僅剩松島聰、菊池風磨及佐藤勝利。（翻攝自YouTube）星達拓男團timelesz前身是Sexy Zone，Sexy Zone後期僅剩松島聰、菊池風磨及佐藤勝利。（翻攝自YouTube）

在「timelesz襲名式」記者會上，原成員菊池風磨興奮表示：「從現在開始我們就是家人了，家族姓氏就是timelesz！」更展現要以新體制在最短時間內攻蛋的野心。松島聰則對未來充滿期待，佐藤勝利笑說之後可能會有跳錯舞步的狀況發生，「希望成員們互相捉弄彼此，開心地做下去。」

30歲的寺西拓人與原嘉孝從Jr.時期就一起工作，如今能重新走到一起，直呼很不可思議，希望能夠一起實現夢想；聽到這裡，原嘉孝當場飆淚，「原來他們都這麼信任我，想跟我一起努力，真的很開心。」

22歲的篠塚大輝現在是大學生，未來會投入更多時間在唱歌跳舞，豬俁周杜則稱在節目結束後還沒有實感，直到創建了8人的群組，「啊！大家都在群組裡，那時候才有實感，希望以後多在LINE上面聊天」。

timelesz將於2月28日發行首支數位單曲，《timelesz：選秀計畫》最終回指定曲之一的《Rock this party》，打響八人體制第一槍。同時也將推出合輯《Hello! We’re timelesz》，收錄節目主題曲《Anthem》、經典人氣作《RUN》與多首舊作，12首歌曲一口氣全面上架數位串流平台。

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