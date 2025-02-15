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演藝圈最具天賦的「唱跳歌手」是他？業界舞者揭心中名單

Rice team以顏值與舞技兼備而備受關注。（三立提供）Rice team以顏值與舞技兼備而備受關注。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕三立街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》本週進入晉級搶位戰，排名瞬息萬變，緊張氣氛持續升溫，兩支隊伍將脫穎而出，率先晉級季後賽；其中，Rice team以顏值與舞技兼備而備受關注，他們成團四年，從大學時期就開始一起跳舞，彼此間默契十足。網友們對他們的表演讚譽有加，認為他們的舞蹈整齊劃一，表情到位，充滿魅力。

隊長EDD1E表示，這次參賽的都是強者舞團，他們抱著不可輸的信念，全力以赴，努力克服難關，朝著理想邁進。另一位成員星樊則對自己充滿自信，希望能夠在比賽中脫穎而出。儘管團隊資歷較淺，但他們秉持著互相學習與尊重的理念，與志同道合的夥伴共同努力。

Rice team以顏值與舞技兼備而備受關注。（三立提供）Rice team以顏值與舞技兼備而備受關注。（三立提供）

星樊則表示雖然知道大家都是等級很高的舞者，但還是對自己有自信，鼓起勇氣希望能夠把大家都打爆。由於Rice team資歷較淺，他們都抱著人與人之間的互相學習尊重的觀念，並且跟一群志同道合的人一起努力、互相扶持是很難得的。隊長EDD1E也分享節目中最欣賞的就是評審許百川老師，因為他敢言敢怒、夠專業又有實力。

由於EDD1E和星樊平常都會幫藝人編舞，在過程中也會遇到與藝人有意見相左的時候，星樊則認為，藝人有自己的審美觀，他通常會提出自己理想的編舞方案，但如果對方不喜歡，自己也只能接受。他特別欣賞有上進心的藝人，如周湯豪、婁峻碩。在他心目中最具天賦的唱跳歌手則是羅志祥，因為他練舞非常拼命，學習速度快、記憶力強。

EDD1E（前排左起）、SSS、翼麟、覺（後排右起）、星樊組成舞團Rice team。（三立提供）EDD1E（前排左起）、SSS、翼麟、覺（後排右起）、星樊組成舞團Rice team。（三立提供）

雖然評審陳漢典曾形容Rice team是顏值最高的參賽隊伍，但被問及是否有意組成偶像男團時，EDD1E表示暫時沒有這個打算，因為他不擅長唱歌，更希望提升街舞藝術的價值，讓大眾改變對街舞的看法。

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