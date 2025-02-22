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娛樂 最新消息

吳奇隆遭爆下一對離婚！狗仔曝劉詩詩夫妻「目前真實狀態」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳妍希近來屢屢傳出與中國男星陳曉婚姻觸礁，如今雙方在本月證實情斬9年婚，現又爆出下一對將步入離婚這條路的夫妻，即為同樣是結婚9年的吳奇隆及劉詩詩。對此，中國知名狗仔也緊追吳奇隆、劉詩詩2人，並曝光夫妻倆目前的真實現況。

吳奇隆、劉詩詩結婚9年來屢傳婚變。（翻攝自微博）吳奇隆、劉詩詩結婚9年來屢傳婚變。（翻攝自微博）

吳奇隆與中國女星劉詩詩結婚逾9年並育有愛子「步步」，不過近年卻屢屢爆出婚變，去年底甚至遭爆料「2025上半年前隨時官宣離婚」，與此同時也被發現合夥的「江蘇稻草熊文化傳媒有限公司」已悄悄註銷，隨之而來的便是兩人婚變傳聞再度甚囂塵上。

由於陳妍希與陳曉18日共同對外證實離婚消息，吳奇隆及劉詩詩近年也屢爆婚變，因此遭直指是下一對離異的夫妻。不過，中國知名狗仔「劉大錘」昨（21日）爆料吳奇隆目前主內負責帶小孩，劉詩詩則主外專注戲劇工作，夫妻倆分工明確且狀態平靜，他為此直言：「肯定什麼問題都沒有！」並為2人闢謠僅是較為低調，不想曬恩愛罷了。

相關新聞：下一對官宣離婚？劉詩詩「5％股權」給吳奇隆！夫妻爆婚變財產分割

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