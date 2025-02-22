胡歌現身了！遭爆「罹肺癌住院中」 最新健康近況曝光

胡歌近期遭造謠罹癌住院，品牌釋出他的最新宣傳照擊潰謠言。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星胡歌近期受訪時才談到死亡相關話題，豈料不久後就於網路上遭造謠「罹患肺癌」住院的消息，工作室也趕緊發出聲明闢謠澄清，並呼籲停止造謠。適逢其會，胡歌所代言的義大利精品品牌恰巧釋出最新宣傳照，健康近況曝光瞬間擊潰惡意謠言。

胡歌近期在中國微博上被造謠罹患肺癌並住進北京一處醫院治療的假訊息，由於他長久以來都有抽菸習慣，過去參與戲劇演出時也不乏出現抽菸相關鏡頭，導致許多中國網民皆信以為真，因此開始以訛傳訛、人云亦云快速助長謠言甚囂塵上，工作室也因反應不夠快、效率太差遭到大批粉絲批評指責。

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適逢其會的是，胡歌為GIORGIO ARMANI擔任全球形象代言人，昨（21日）巧妙釋出了他為品牌所拍攝的2025春夏廣告宣傳照，屆齡41歲的他保養有成，臉上幾乎看不見絲毫皺紋，膚況緊緻白皙，從外貌到體態皆穠纖合度，使他能穿出輕鬆寫意的瀟灑魅力，不僅直接將惡意謠言瞬間擊碎，也再度擄獲影迷們的心。

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