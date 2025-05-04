（獨家）為了愛妻隨行白沙屯媽祖6年 歌王謝銘祐揭催淚內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕「白沙屯媽祖進香」自1日凌晨起駕，吸引超過33萬信眾徒步隨行，金曲歌王謝銘祐是媽祖的虔誠信徒， 昨天更在雲林北港獻唱迎接白沙屯媽祖，獻上為了媽祖創作的歌曲《聖母》。

謝銘祐追隨白沙屯媽祖多年。（三川娛樂提供）

對於跟白沙屯媽祖的緣分，謝銘祐透露他的老婆在7年前生病，除了尋求醫療協助，也開始了與老婆每年跟隨白沙屯媽祖進香的祈福習慣，不論多忙也要走一趟。

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謝銘祐常走到腳起水泡，更遇過好心的民眾提供住家讓同行夥伴一起打地鋪過夜，內心始終有著滿滿的感恩。

非常寵妻的謝銘祐更透露，跟著白沙屯媽祖走了6年，老婆的病情也逐漸穩定，今年很開心能有機會在北港為媽祖獻唱。

謝銘祐在雲林北港迎接白沙屯媽祖。（三川娛樂提供）

其實，謝銘祐還是媽祖的契子，他在2013年籌備「南吼音樂季」 時，因為到安平開臺天后宮擲筊，有一天跟母親聊天才意外知曉。

謝銘祐透露，原來他小時候太難照顧，被外婆帶到安平開臺天后宮，誠心焚香保佑他平安長大，當時就認了媽祖做乾媽，謝銘祐長大後才恍然大悟，原來和媽祖的親近之心，源頭竟然是自幼年起便締下的緣分。

謝銘祐獻唱多首歌曲，也包括為了媽祖創作的《聖母》。（三川娛樂提供）

而在謝銘祐的創作中，更有許多取材自民間生活與神明信仰的 痕跡，除了為台南市中西區的媽祖樓創作的《聖母》，還有描寫 台南五條港的歌曲《五條港邊》，以及為了「廟會女神」曾甜量身訂做的歌曲《媽祖咧看》。

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