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（專訪）孫麥傑養貓慘過敏 氣喘零改善...忍痛做出1決定：捨不得

時尚DJ孫麥傑被譽「台版朴寶劍」。（記者潘少棠攝）時尚DJ孫麥傑被譽「台版朴寶劍」。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／專訪〕時尚DJ孫麥傑被譽「台版朴寶劍」，近期在LINE TV、愛奇藝BL劇《獨佔接班人》飾演陽光癡情男「Ian」，首度參與戲劇演出，他坦言緊張略帶興奮，事前做了不少功課，「滿享受這個過程。」

孫麥傑（後）與張家陞（左）、毛祁生合作BL劇《獨佔接班人》。（翻攝自Instagram）孫麥傑（後）與張家陞（左）、毛祁生合作BL劇《獨佔接班人》。（翻攝自Instagram）

孫麥傑分享，揣摩角色心情時，常對著房間的Q版貓咪掛畫說台詞，家人及朋友也會抽空陪他練習，有時朋友還會跟他說：「你這裡情緒不夠。」讓他哭笑不得，雖然準備及拍戲相當辛苦，但他卻樂在其中，也有不少收獲，《獨佔接班人》殺青後，他和經常對戲的毛祁生、張家陞變得頗熟。

孫麥傑在《獨佔接班人》飾演陽光癡情男「Ian」。（記者潘少棠攝）孫麥傑在《獨佔接班人》飾演陽光癡情男「Ian」。（記者潘少棠攝）

孫麥傑劇中角色「Ian」表面看起來放蕩不羈，面對小動物時卻又會變成另一個完全不同的人，會溫柔和善、會餵流浪貓。他透露曾同時養過2隻貓咪，當了2年多的貓奴，「一開始都還好，後來我的過敏反應變得很嚴重，出現氣喘的情況，後期在家得要戴口罩。」

孫麥傑當貓奴2年，氣喘情況沒改善。（翻攝自Instagram）孫麥傑當貓奴2年，氣喘情況沒改善。（翻攝自Instagram）

他表示當時的過敏反應太嚴重，為了改善氣喘的症狀，曾在房間放置2台空氣清淨機，加上狂吸地板的毛屑，「還是沒有辦法克服過敏，只要一回到家就開始喘，該做的都做了，但狀況還是沒改善。」最後只能忍痛將2隻貓咪交由親戚代為照顧，雖然偶爾還能見到2隻貓咪，但他無奈喊：「超級捨不得的，也有點後悔，因為牠們真的超級可愛的。」

孫麥傑和柯震東、王大陸為國中同學，三人從小一起長大，談及好友們的近況，他透露柯震東近期痛失10年愛犬Max心情低落，「一群朋友有約吃飯陪他。」他坦言可以體會柯震東難過的心情，因為自己前年才歷經18歲愛犬Tino離世，「很捨不得，從國中開始飼養，牠陪我超久，半個人生有牠，但後來患了癲癇。」他陪伴Tino到最後，並將毛孩樹葬於淡水的寵物墓地。

孫麥傑（右起）與柯震東、王大陸為國中同學，三人擁有極佳的友情。（翻攝自Instagram）孫麥傑（右起）與柯震東、王大陸為國中同學，三人擁有極佳的友情。（翻攝自Instagram）

至於另一位同學王大陸疑利用非法手段逃兵，孫麥傑低調避談，他分享先前的當兵經驗，提及大學一畢業就服替代役，「因為當時讀法律系，所以服的是法院替代役『錄事』，需要幫忙在法庭上記錄，有點像助理的工作。」透露在分發前，會先於法官學院上課，最後以考試成績排序選填服勤單位，他為了想就近留在台北，非常認真準備，最後如願在士林地方法院服替代役1年，對於好友王大陸爆出涉嫌變造醫療證明逃兵，孫麥傑說：「不太方便代他回應。」

《獨佔接班人》2月14日起，每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際站播出。

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