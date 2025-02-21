滅火器楊大正好會藏！簽字離婚當天還在做這件大事 身負重任看不出異樣

楊大正（右）和山東去年11月1日正式完成了離婚手續。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕滅火器主唱楊大正昨（20日）晚驚爆已和老婆山東離婚，這也是他人生中第二度結束婚姻關係，親吐兩人經過一年的充分溝通，「我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。」不可思議的是，離婚當天他還在忙另一件重要大事，甚至當時還身負重任，隔天以金音獎評審團主席身分出席頒獎典禮，只能說太會藏情緒，完全看不出異樣。

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事實上楊大正和山東簽字離婚那週，正經歷忙碌的「魔鬼地獄週」，除了擔任金音獎評審團主席要先評選最佳現場演出獎，另外還要忙他與「顏社」迪拉胖、「相遇音樂」經紀總監江季剛共同經營的表演場館「SUB」開箱秀會議，以及11月1日由人氣Podcaster「台灣通勤第一品牌」負責的開箱秀，音樂事業上的重要大事，竟與他辦理離婚手續同一天，心情上恐怕是五味雜陳。

楊大正離婚隔天出席金音獎頒獎典禮。（資料照，記者陳奕全攝）

就在楊大正離婚隔天，他還得以金音獎評審團主席身分出席頒獎典禮，或許正如他說的：「我真的非常非常喜歡工作。」能掩藏私人生活帶來的衝擊，完成金音獎典禮，對很多人來說可能也是不容易的事情。

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