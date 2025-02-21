（影）饒舌歌手楊舒雅「要合法的飯」 社群竟遭諷

饒舌歌手楊舒雅不滿藍白大砍中央政府預算。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕饒舌歌手楊書雅不滿中央政府預算被藍白大砍，國民黨立委陳玉珍更開嗆文化界「丟掉那隻要飯的碗」，引發文化圈不滿。民進黨青年部19日發布影片，其中饒舌歌手楊舒雅直言：「啊我本來就是要來要飯的嘛，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」沒想到卻引來國民黨立委徐巧芯助理謝克洋在社群發文嘲諷。

國民黨立委徐巧芯助理謝克洋發文嘲諷楊舒雅發言。（翻攝自臉書）

謝克洋今（21）日在社群發文：「這年頭，連乞丐講話都理直氣壯。」底下附圖正是楊舒雅在影片中說話的截圖。楊舒雅認為，文化圈很多都是需要靠著補助才能度過比較艱難的時期，一但補助遭到中斷，就等於斷了音樂人的生計。雖然歌手們都希望單靠市場生存，但那是最終理想，在那之前通常都有一段時間需要熬過去，政府補助正好能夠幫助音樂人熬過最痛苦的時期。

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饒舌歌手楊舒雅認為文化預算遭大幅刪減，等於斷了音樂人生計。（翻攝自臉書）

楊舒雅也舉例，如：金曲獎、金音獎對音樂人來說都是重要的舞台，想登上舞台就需要不斷創作。「今天政府的補助，本來就是我們音樂人可以拿來用的資源，我我本來就是要來要飯的嘛！怎麼了？合法的飯你不要嗎？」

對此，謝克洋則在社群發文吐槽，「立場對了，飯就來了。請繼續勇敢要飯，我知道你們還吃不夠。」讓人看了相當無語。

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