87歲周遊長相不一樣！李晉良掛保證「回春到19歲」 老公1反應被揍

周遊透露年輕時為了有蘋果肌，做了不計其數的「小針美容」。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人周遊和老公李朝永今出席北商大「文創產業國際行銷經營管理產業碩士專班」開學典禮，因周遊擔任碩士班的榮譽顧問。周遊今現身，臉部狀態和過往大不同，她說年輕時為了有蘋果肌，做了不計其數的「小針美容」，在臉頰打入矽膠，50多年過去，如今矽膠在臉部變硬，找胡瓜女婿李進良做手術，打算把矽膠拿出，李進良還向87歲的她掛保證：「交給我，我要讓妳變成19歲！」讓她笑不攏嘴。

胡瓜女婿李進良（左）是一名整形醫生。（資料照，記者陳奕全攝）

周遊1月開刀，今臉部恢復不錯，明顯比過往小一寸，阿姑樂呵呵說「開刀也有順便拉皮，讓臉更緊緻」，有人問她是否順道隆乳？她站起來喊：「我胸部原來就澎湃！」

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李朝永在旁聽聞，先虧周遊「現在看起來像是58歲」，接著很有求生慾的補充：「如果變19歲我會怕太多人追。」惹著周遊嬌嗔，還不斷用粉拳捶他，拍照時，周遊甚至主動問攝影記者：「需不需要我們打啵？」相當恩愛，後來還搞笑稱「我可以打他巴掌」。

周遊提到年輕時當演員愛漂亮，只要看到臉太凹，就會去做醫美，她不後悔當時動手術，「因為我一心想當女主角！」只是那時的技術不發達，填充物是矽膠，「現在矽膠都墜下，臉上很多硬塊，睡覺時碰到骨頭都會痛，不得不開刀。」她動刀把矽膠取出，讓她意外的是開刀竟然開了10多個小時，她說當時早上9點入刀房，以為下午手術就能結束，「沒想到出來時已經天黑，晚上8點了。」讓她大吃一驚。

周遊（左）和李朝永感情好，常常公開放閃。（資料照，記者蕭方綺攝）

因為開刀就開了10多小時，刀房裡、刀房外都心急如焚，刀房中麻醉醫師不斷催促動刀醫生快一點，因擔心周遊年紀大，麻醉太久對身體不好；而李朝永在刀房外也擔憂不已，周遊說：「因為有些矽膠還黏著大血管和臉部神經，無法取出來，還有些顆粒會痛。」但不會再動刀。

此外，周遊今參與碩士班開學典禮，一班有10位學生，她說自己一直有培育優秀人才的想法，先前還特地為沒有大學學歷的學生，申請「吳寶春條款」，讓學生可以順利入學，她的學生有業界製作人，還包含蕭惠、上官明莉。

而她明天還要馬不停蹄的坐飛機去沖繩參加「環太平洋影展」，行程非常緊湊，問及身體狀況，周遊幽默回：「趁我現在還能走，起床能看到太陽，我就會繼續幫助人。」

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