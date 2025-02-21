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陳曉離婚後是否追求趙麗穎？ 娛樂圈人士瘋猜

陳曉（左）、趙麗穎曾傳出緋聞，但未相戀。現兩人都是單身，不知是否會續前緣。（本報合成圖，翻攝自微博）陳曉（左）、趙麗穎曾傳出緋聞，但未相戀。現兩人都是單身，不知是否會續前緣。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人陳妍希、陳曉本月18日共同宣布離婚，結束8年婚姻。沒想到陳曉這頭剛離婚，中國網友立刻開始猜測陳曉是否會追求舊愛趙麗穎？原來陳曉與陳妍希結婚前，曾與趙麗穎傳出緋聞，如今陳曉、趙麗穎兩人都恢復單身，誰也不敢說沒可能。

陳曉（左）和陳妍希因拍攝《神鵰俠侶》陷入愛河，更步入結婚禮堂。（翻攝自微博）陳曉（左）和陳妍希因拍攝《神鵰俠侶》陷入愛河，更步入結婚禮堂。（翻攝自微博）

陳曉2014年因與陳妍希合作拍攝《神鵰俠侶》結緣，進而成為夫妻，成為娛樂圈佳話。不過，其實陳曉早在2013年認識陳妍希之前就曾經與趙麗穎一起拍攝電視劇《陸貞傳奇》當時緋聞也是傳得沸沸揚揚，陳曉更是曾經在公開場合向趙麗穎示愛，說出「趙麗穎她屬於是我的（菜）」。怎奈命運弄人，隔年陳曉就和陳妍希合作更陷入愛河。

趙麗穎（左）與馮紹峰2021年已經離婚。（翻攝自微博）趙麗穎（左）與馮紹峰2021年已經離婚。（翻攝自微博）

現在趙麗穎與馮紹峰已離婚，陳曉與陳妍希分開後，會不會回頭又去找趙麗穎呢？根據中國娛樂圈人士分析，趙麗穎當時還不是一線女星，自從拍攝《花千骨》迅速走紅之後，成就不可同日而語，加上趙麗穎個性耿直、對事業也相當重視，跟陳曉之間應該是沒戲了。

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