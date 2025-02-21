遭爆「神祕小房間」完事就滅證 酷炫發聲反擊

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生性騷擾事件延燒，連日來有多位女性出面揭露「反骨男孩」的惡劣行徑，網紅小哥哥艾里提到，反骨有「神祕小房間」，曾與反骨合作過的網紅星宣也透露，酷炫行事謹慎，懂得避免留下證據。針對種種指控，酷炫今（21日）於IG直球反擊。

酷炫（圖）遭網紅星宣透露行事謹慎。（翻攝自IG）

小哥哥艾里日前於IG限時動態狠酸，酷炫是瞎咖，與孫生的差別只在酷炫會包裝，他還特別提到，「別忘了你們（孫生、酷炫）一起經歷過『神祕小房間』的時候」。星宣則表示，曾聽聞反骨男孩的「神秘小房間」有裝監視器，酷炫完事後能輕易滅證，讓許多人成為「不知情受害者」。

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對此，酷炫今天於IG發文反擊，「有腦的都知道你們在抹黑，公司裝監視器就是為了防止東西被偷，這種時候出來踩一腳，胡亂說些沒根據猜測的話帶風向！」並大酸「去媒體作秀？真的沒必要！」

至於星宣自稱，離開是因為覺得成員對前團員瑋哥不好，酷炫還原事件經過，直指當初被欺負到離職的是經紀人，並撂話：「還是到時候我請他出來指控你們有多惡劣？」

酷炫無奈感嘆，希望一切好聚好散，若是自己有犯錯會認，但是無法忍受被亂帶風向，「我感謝你們當初對團隊的付出，但不要得不到自己要的，就出來該該叫！」

酷炫回應星宣指控。（翻攝自IG）

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