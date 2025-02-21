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娛樂 亞洲

女星自曝「12歲遭性騷」 點名色導身分：像惡魔一樣

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國導演鄭冀峰曾飾演周星馳電影《美人魚》「鄭總」一角走紅，不料，他近日竟爆出，藉著指導舞蹈動作為由，猥褻多名未成年兒童，目前已遭逮捕然而，這不是他第一次伸出狼爪，女星闞琳娜昨（20日）控訴，她12歲時，也遭鄭冀峰性騷，並爆料當時劇組的受害者不只自己，「可能有6個人都遭受他的種種行為」。

女星闞琳娜自揭「12歲遭性騷」。（翻攝自微博）女星闞琳娜自揭「12歲遭性騷」。（翻攝自微博）

闞琳娜昨天於微博撰文痛揭傷疤，「我是演員闞琳娜，我曾經也遭到鄭冀峰的性騷擾，今天我要勇敢地發聲，把當年的事情曝光出來。」

鄭冀峰（左）曾出演周星馳執導的電影《美人魚》。（翻攝自微博）鄭冀峰（左）曾出演周星馳執導的電影《美人魚》。（翻攝自微博）

闞琳娜指出，2017年9月，當時她才11、12歲剛上國一，看到一部院線電影《豬八戒傳奇》在招募七仙女的演員，於是便去面試，進入鄭冀峰的公司。「有一天在演員們圍著練習的時候，鄭冀峰要我去他的辦公室拿劇本。我當時年紀小，個性也是偏大大咧咧的類型，沒多想就去了。但我沒有想到，他在身後跟著我進了辦公室，還把門反鎖了，上來就要抱我、捧我的臉。我馬上把他推開逃走了，劇本也散落一地。」

闞琳娜指出，鄭冀峰擔心事情傳出去，人設不保，就威脅刪她的戲份、換角色。當時自己第一次接觸到院線電影，對演員的意義重大，「這麼好的機會我不想放棄，就一直忍氣吞聲。而他就會刪我鏡頭，孤立我。」

闞琳娜透露，後來才知道，自己不是唯一的受害者，劇組中「七仙女」的扮演者裡，可能有六個人都遭鄭冀峰性騷。她也說，鄭冀峰的助理當時曾保護過她們，不過，礙於鄭冀峰既是出品人，又是導演，整個團隊都得聽他的。

闞琳娜表示，那時候她才12歲，這些經歷就對自己的心理傷害太大了，如今看到鄭冀峰就像看到惡魔一樣，「他給我打電話我都不敢接，晚上各種睡不著，連燈都不敢關，真的快崩潰了，一直到我們那個劇組殺青，就再沒有見過他。」

闞琳娜說，鄭冀峰涉嫌猥褻兒童被刑拘的消息傳出來之後，自己整個人都矇了，過往的種種在腦子裡回放，眼淚也吧嗒吧嗒往下掉。「整整八年過去了，他還是死性不改，最後還是因為這種事情進去了，真的是咎由自取，罪有應得！當時我真的是感慨萬千，就在網路上曝光了當年的事情。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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