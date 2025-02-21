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黑范夫妻遭斥「缺德」傳染流感害死大S 范瑋琪沉默19天搬出醫生對話反擊

〔記者陽昕翰／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間到日本家族旅遊，染上流感併發肺炎逝世，有網友認為「黑人」陳建州、「范范」范瑋琪夫妻檔1月感染流感後還參加聚會，大S也是同場嘉賓，黑范夫妻很可能是感染者，對此，范范沉默19天後親上火線解釋。

陳建州1月26日分享與其他藝人的合照，當中就包括大S。（翻攝自陳建州IG）陳建州1月26日分享與其他藝人的合照，當中就包括大S。（翻攝自陳建州IG）

范范曬出被網友指控，「自己家流感還聚會，怎麼這麼缺德，不顧自己親朋好友死活，自私！」的對話，還有國泰醫生的解釋，提到黑人當時沒有發燒，吃了特效藥聚會時沒有傳染力。透過文字的說明，范范本人沒有得流感，「只是咳了2個月，應該是黴漿菌。」

范范曬出截圖，更表示，「我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」

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