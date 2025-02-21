滅火器主唱楊大正二度離婚！8年情斷「關鍵主因全說了」

楊大正（左）、山東（右）離婚。（資料照，翻攝臉書）

〔記者邱奕欽、張釔泠／台北報導〕「滅火器樂團」主唱楊大正2016年與宣佈出櫃的「金曲歌后」鄭宜農離婚後，同年11月二婚網紅「山東」李雯蕙，並育有一雙可愛的兒女。豈料，楊大正昨（20日）深夜突親口證實二度離婚消息，同時坦言雙方已於去年11月1日正式完成離婚手續，更大方揭露2人離婚的主要導火線。

楊大正離婚聲明全文：

大家晚安，一直以來，我和山東都不希望私領域的事情佔據新聞版面打擾大家。但由於我們收到告知，週刊即將報導我們的相關新聞。我和山東還是決定在週刊曝光前，主動向大家簡短說明。

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在這段婚姻關係當中，由於我在工作與家庭生活的時間分配，一直沒辦法達到一個理想的平衡。山東在2023年底提出希望結束婚姻的想法，經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。

雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，一起在完整的愛當中快樂成長。

離婚至今，我們的相處非常融洽，彼此都找到了內心的平和，也讓我們對於孩子的照顧與陪伴的品質提高了許多。希望關心我們的每一位朋友，不要為我們擔心。

這張照片拍攝於離婚手續完成後，我們笑的很開心。因為我們知道即使沒有婚姻關係，我們也會相互陪伴支持著彼此面對生命的每個課題，自在優雅的老去。

在這篇聲明後，我們不會接受任何採訪，也不再回應任何相關問題。懇請媒體朋友將心力放在更有新聞價值的事物上，讓我們一家人能保有自在的私人生活空間。謝謝，祝福大家健康平安，自由自在。

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