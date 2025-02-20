（奧斯卡影帝專訪3-2）《粗獷派建築師》聚焦藝術家掙扎 安德烈「與當今世界息息相關」

安德烈波帝在《粗獷派建築師》經歷不少掙扎。（UIP提供）

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〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕影帝安德烈波帝形容，新片《粗獷派建築師》講述了藝術家的掙扎，「他們不得不在創作與現實間妥協，而更深層次地，它象徵著人們對歸屬感的渴望。」他對於世界上仍然存在許多排他性感到遺憾，「我認為每一次悲劇性的歷史事件都能讓我們深刻共鳴，因為我們本質上都是一樣的，都渴望自由與歸屬感。」

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安德烈認為大多數人的祖先都曾歷經過無數的苦難，並認為這種共同經歷，讓我們能夠彼此理解與連結。提到片中探討包括創傷、戰爭、暴力、權力遊戲，甚至性或家庭關係等主題，他認為就是這樣的複雜性引人入勝，「這些都是人類社會中極為普遍的困境，幾乎每個人都以某種形式經歷過，甚至與當今世界息息相關，遺憾的是，這些議題對於太多人來說仍然是現實。」

《粗獷派建築師》藉由創作與現實間妥協，更深層的象徵著人們對歸屬感的渴望。（UIP提供）

至於動人之處，安德烈認為主角並沒有刻意塑造來贏得觀眾同情，「他是一個真實的人，有缺點、有脆弱面，這使得他的故事更具代表性，也更貼近每一個觀眾，我認為，無論我們是在講述一部歷史電影，還是描繪一個來自過去但源自現實的虛構人物，只要它深植於真實，那麼它的影響力就是永恆的。」

安德烈語重心長地說，更多電影應該尊重現實，讓主角展現人性中的缺陷與脆弱，「因為觀眾是聰明的，他們渴望與電影產生真正的情感連結。我自己也是如此，因此我很感激能夠參與這樣一部作品，讓它能夠觸及我們這個時代正在思考的議題，並提醒我們什麼才是最重要的，以及我們應該如何攜手努力改善現狀。」《粗獷派建築師》將於2月27日在台上映。

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