（奧斯卡影帝專訪3-1）安德烈波帝被看好二度封帝！《粗獷派》再入圍親曝心聲

奧斯卡影帝安德烈波帝今年有望憑《粗獷派建築師》再度封帝。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕奧斯卡大熱電影《粗獷派建築師》橫掃各大獎項，男主角安德烈波帝被看好於奧斯卡二度封帝。他接受專訪時感性表示，能因為投入心血的作品獲得認可，感到非常榮幸和謙卑，「經過這麼多年，終於找到一個如此複雜的角色，以及一位願意信任我、讓我詮釋這個重要角色的導演，這是一件非常難得的事。」

《粗獷派建築師》目前在獎季入圍327個獎項，並獲得118項大獎，安德烈更接連獲得金球獎、英國影藝學院電影獎等最佳男主角肯定。他在片中飾演於納粹大屠殺中倖存的匈牙利裔猶太建築師拉斯洛托特，移民到美國展開新生活，同時等待妻子的到來，沒想到來到西方後，發現與想像的截然不同。

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安德烈波帝在《粗獷派建築師》飾演於納粹大屠殺中倖存的匈牙利裔猶太建築師，移民到美國，卻發現美國夢與想像的截然不同。 （UIP提供）

片中拉斯洛的猶太身分貫穿整部電影，安德烈對於能夠講述這段故事直說意義重大，「當時猶太人大量移民，許多富有創造力的人為了逃離迫害，而來到美國或其他地方，同時也希望能夠在一個他們的貢獻受到重視的地方展開新生活，這無疑是我在過去的創作中曾經探索過的主題，因此能夠參與其中，分享這段歷史，對我來說非常感動。」

安德烈透露，編導布萊迪柯貝特以及柯貝特擔任共同編劇的太太莫娜法斯特沃爾德在撰寫劇本時，深受建築與那個時代的啟發，「拉斯洛是一位曾經歷納粹占領並留下印記的人，但現實中已沒有倖存者。因此，對我而言，這部電影象徵著我們在創作世界中失去了多少寶貴的才華，展現那些曾被摧毀的巨大潛力。」

過去安德烈曾於封帝作《戰地琴人》飾演猶太裔波蘭籍鋼琴家，不少人拿來和他這次飾演的拉斯洛相提並論，尤其角色都是被困於壓迫之下的藝術天才，安德烈認同這些創作和歷史上的壓迫確實有著顯而易見的相似之處，「《粗獷派建築師》觸及了體制內部的壓迫、貪婪，以及儘管做出了巨大貢獻，仍難以完全被接納、融入的問題，這對許多人來說是一種沉重的負擔。」《粗獷派建築師》將於2月27日在台上映。

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