蔡阿嘎翻版！艾瑞絲遭前助理冒用名義詐欺 怒討公道還被痛毆

艾瑞絲怒揭前助理惡劣行徑。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「Aries」艾瑞絲曾是YouTube團體「反骨男孩」的成員，日前才發聲揭開退團內幕，今（20）突曬出律師聲明，表示前助理冒用她的名義詐欺，跟她借百萬未還，甚至偷她的精品包拿去變賣捲款潛逃。

艾瑞絲發文表示，「從來沒想過自己會發生這些事，人心叵測」，坦言這兩年來逐漸看清身旁一些人的真面目，但最令她痛心的是跟著她多年的助理。艾瑞絲曾對前助理完全信任，因此給予對方莫大的權限與資源，當對方有金錢需求時，二話不說地伸出援手，沒想到最終卻發現前助理的所作所為都是虛假居多。

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艾瑞絲透露，前助理曾謊稱將她的精品包送至專櫃維修，實際上是將包包拿去變賣，發現事情真相後，要求助理返還先前借出去的100萬，沒想到對方卻惱羞成怒對她動手、掐脖子，讓她心寒又害怕，最終決定正式對前助理提告，並向各大廠商與友人喊話，「他早已不是我助理，只不過盜用我名義進行各種詐欺行為！謝謝大家」。

貼文曝光後，令不少粉絲感到心疼，紛紛留言替她加油打氣，更有人認為艾瑞絲的情況，宛如網紅蔡阿嘎遭前員工蘿拉利用公司獲取不法所得相同，直呼是「蘿拉翻版」，艾瑞絲也回覆該網友「蘿拉2.0」表示認同。

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