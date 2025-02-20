Jisoo才挨轟演技差！Netflix宣布找她演新劇 搭檔徐仁國尋找男友

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BLACKPINK的Jisoo挑戰戲劇圈，今天（20日）Netflix正式宣布，她將與徐仁國合作浪漫喜劇《Boyfriend on Demand》（暫定），將帶來粉紅色的心動時刻與滿滿的笑聲。

《Boyfriend on Demand》Jisoo。（BLISSOO提供）

Netflix今天宣布浪漫喜劇《Boyfriend on Demand》確定開始製作，並由Jisoo與徐仁國領銜主演，金政植執導。不過Jisoo先前演出喪屍喜劇《新烏托邦》（又譯：流感）挨轟演技差，此次能否扳回一城，引發關注。

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故事講述疲憊不堪的網路漫畫製作人Mi-rae（Jisoo飾演）藉由一款訂閱制虛擬約會的模擬程式逃避現實，期待在程式中找尋到理想男友。該劇巧妙地結合職場與日常中的挑戰與前所未見的虛擬實境戀愛訂閱服務，將顛覆對於傳統約會的想像。

Jisoo飾演Seo Mi-rae（音譯：徐美萊），渴望在虛擬世界中獲得第二次愛情機會的女主角。由於繁忙的工作，她早已習慣沒有戀愛的生活，直到某天偶然獲得一款名為「Monthly Boyfriend」的神秘裝置。進入虛擬現實以後，她邂逅了一群完美到難以置信的男友，喚醒了她內心深處對愛情的渴望。

《Boyfriend on Demand》徐仁國。（Story J Company提供）

徐仁國則飾演Park Kyeong-nam（音譯：朴炯南），是Mi-rae的同事兼競爭對手，同為網路漫畫製作人。他在工作上能力出眾，卻讓Mi-rae總感到難以親近。雖然表面冷漠疏離，但他其實隱藏著意想不到的秘密，將在Mi-rae的感情世界中掀起波瀾。

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