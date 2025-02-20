王大陸傳3月13日成功嶺服替代役 同台許光漢有譜

王大陸被爆最快將於3月13日赴成功嶺替代役訓練中心服役。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲男星王大陸傳出砸百萬，透過仲介集團假造心臟病歷，藉此逃避兵役，由於他在去年底已達緩徵最高年限，逃避兵役消息傳出後，最快將於3月中旬入伍，且是服替代役，被傳有機會和目前正在服替代役的男星許光漢同台。

王大陸今（20）日被爆將於3月13日前往成功嶺替代役訓練中心服役，先接受21天基礎入伍訓練，屆時再依個人意願及專長選填，結訓時，再依成績選填未來服役地點。

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許光漢去年9月被媒體拍到身穿替代役制服、帽子及戴口罩，當時面對媒體詢問，他沒有回應，但有微微點頭示意。（資料照，記者佟振國攝）

值得關注的是，許光漢去年8月入伍時，也是先到成功嶺接受替代役訓練，再依他具有演藝技能，被選入內政部社會役公益大使團，知情者透露，許光漢將於今年8月退伍，若王大陸依循許光漢模式，倘若又被選中公益大使團，2人很有可能同台亮相。

新北地檢署偵辦涉嫌替準備服役的役男偽造病歷案，18日大動作拘提躲避兵役8名役男，其中包括王大陸，他涉嫌以100萬元由不法集團偽造病歷，而台北市政府兵役局表示，王大陸去年底已達緩徵的最高年限33歲，日前已收到內政部發來公文，他是今年3月徵集對象，預計近日會發出兵單。

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