橋本環奈爆霸凌 傳第9位經紀人離職

橋本環奈被譽為「千年一遇美少女」的，因爆出職場霸凌事件，形象大受影響。（翻攝自橋本環奈IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星橋本環奈被譽為「千年一遇美少女」的，因爆出職場霸凌事件，竟在很短時間逼走8位經紀人，更傳出飆罵「沒用」等語，形象大受影響。

由橋本環奈主演晨間劇《御飯糰》（おむすび），傳出收視率不佳，恐成NHK晨間劇收視最低紀錄，近來又被觀眾反應「劇情太瞎」，讓原本就雪上加霜的收視率呈雪崩式滑落，橋本環奈人氣大不如前。

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有日媒19日又爆料，橋本環奈「第9位經紀人」被迫離職出現，消息指出，經紀人就是在她演出晨間劇期間離職，原因是：「身心失調。」讓橋本環奈霸凌疑雲再掀熱議。

橋本環奈去年底3度擔任NHK《紅白歌合戰》主持人，人氣居高不下，卻被日媒《週刊文春》踢爆疑因工作壓力大，會對工作人員發脾氣，並對經紀人惡言相向，據悉，只要經紀人一拿錯飲料或陽傘就會招來她的罵聲。



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