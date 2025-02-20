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娛樂 音樂

才遭死亡威脅！曹雅雯被狂粉跟蹤搶奪行李 指甲斷掉崩潰哭了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭海外粉絲騷擾1年多，她不堪壓力封鎖對方，未料該名粉絲近期飛來台灣，在車站堵到了曹雅雯，場面險些失控；曹雅雯深夜在社群發出求救訊號，「我不確定我是不是生病了，但我想好好面對，更想保護我的家人，請大家幫幫我。」

曹雅雯遭狂粉騷擾多時。（年代提供）曹雅雯遭狂粉騷擾多時。（年代提供）

曹雅雯遭該名狂粉騷擾多時，對方曾恐嚇「逼死妳也甘願」、「到台南找妳爸媽也沒關係」，她跟經紀人已經報警及找了律師，希望能保護自己跟家人的安全。

沒想到，該名狂粉最近從新加坡飛到台灣，更直接在板橋高鐵站堵到了曹雅雯，在現場不斷跳針，要求曹雅雯先解除社群的封鎖。

只見網上曝光的影片，該名狂粉表明要談和解，而曹雅雯見到對方非常害怕，直接表明不願意，更好奇詢問對方：「為什麼要跟蹤她？」

可怕的是，該名粉絲不願曹雅雯離去，一度出手搶奪曹雅雯的行李，場面非常混亂。

據了解，曹雅雯的媽媽心疼女兒的處境，決定公開影片，當下曹雅雯有報警處理，無奈因為沒有發生實質的傷害，依法處理後該名粉絲就離開了警局。

曹雅雯非常擔心自己跟家人的安全，今天深夜在IG轉發相關影片及文章，她表示：「光是這樣閱讀關於此事件的文章，就感覺極度噁心恐懼，一想到要出門就渾身發毛。」這幾天難過到不斷落淚。

曹雅雯還原當時的狀況，「為了自保我試圖錄影，並打視訊給經紀人求救，對方見狀於是直接搶奪，過程中我的手機吊飾被扯壞、指甲斷掉、通話被迫中斷，事發到現在我只看了一次影片，就再也不敢打開來看，想到就會一直哭。」感到非常害怕。

影音連結

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