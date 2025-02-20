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娛樂 最新消息

江蕙絕美嫩照流出！她奪冠消失20年 認了懷孕離婚近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后「二姐」江蕙即將復出舉辦巡演，二姐是許多藝人的偶像，台語歌手余秀娟當年參加江蕙盃全國歌唱大賽，就以精湛唱腔成功奪冠，更從天后手中獲得獎盃。

余秀娟（左二）20多年前參加江蕙盃歌唱比賽，奪冠後圓夢見到偶像江蕙（右二）。（百福唱片提供）余秀娟（左二）20多年前參加江蕙盃歌唱比賽，奪冠後圓夢見到偶像江蕙（右二）。（百福唱片提供）

余秀娟從小就是江蕙的忠實歌迷，20多年前看到點將唱片舉辦江蕙盃歌唱比賽，為了親眼見到偶像本人，而在親友鼓勵下報名參加。

沒想到余秀娟一舉奪冠，更從江蕙手上接過冠軍獎盃，這段人生經歷讓她難以忘懷，頻呼：「二姐是我的神！」特別曬出當年與偶像的珍貴合作，江蕙20多年前的美照也曝光。

余秀娟發行首張專輯《牽手共渡》。（百福唱片提供）余秀娟發行首張專輯《牽手共渡》。（百福唱片提供）

當年余秀娟順利奪冠，接到許多唱片公司的合作邀約，可惜她為了愛走入家庭，也不覺得錯失良機，只想好好相夫教子。

可惜的是，多年後余秀娟與前夫離婚，盡力教養兩個兒子長大，之後在大兒子的鼓勵下，再度參加歌唱比賽又拿下了冠軍，並被伯樂廖偉志發掘簽下。

余秀娟被音樂人廖偉志挖掘。（百福唱片提供）余秀娟被音樂人廖偉志挖掘。（百福唱片提供）

在闊別江蕙盃全國大賽後的20年，余秀娟終於順利出道了，她感恩直說：「謝謝老天，一切的安排都是最好的安排。」她推出了首張專輯《牽手共渡》，期待稱：「希望新專輯可以讓大家喜歡，獲得各位的支持喔。」

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