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（獨家）不忍了！詹雅雯遭爆病倒 本尊發聲親曝現況

詹雅雯受訪澄清，身體沒有大礙。（寬宏藝術提供）詹雅雯受訪澄清，身體沒有大礙。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌后詹雅雯年後罹患腸胃炎，卻被誤傳病倒，讓她趕忙澄清，昨晚她接受本報電訪，聲音聽來中氣十足，更強調：「我真的很好」，自認現在是在很幸福的狀態，非常享受人生。

儘管這些年歷經了身體的病痛，詹雅雯受訪卻說：「我現在非常幸福啊，學著在不舒服當中去感受生活。」強調近期身體真的沒有大礙，請歌迷不要擔心。

詹雅雯這一年沒有舉辦大型個唱，她放慢步調享受人生，偶爾也會出國度假非常快活，至於在音樂上更沒有停下腳步，推出了全新專輯《演一首歌》。

詹雅雯去年到巴黎旅遊。（翻攝臉書）詹雅雯去年到巴黎旅遊。（翻攝臉書）

今年是詹雅雯出道35周年，她依舊自詡自己是「愛唱歌的女工」，堅定說：「我要認真地演一首歌，我創作的每一首歌曲，這次都是用演歌的唱腔去詮釋。」更想要唱出的生命故事。

詹雅雯也宣布3月2日返鄉演出的消息，第一站堅持要回到家鄉，要在員林演藝廳小劇場舉辦講唱會，當天正好是她的57歲生日，非常期待可以跟歌迷共度。

詹雅雯期待說，「我現在的目標，就是想要可以很親密地去接觸我的歌迷，總覺得以前跟粉絲的距離真的太遙遠了。」未來不排除安排到其他的城市演出。

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