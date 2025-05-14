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娛樂 最新消息

金曲36》完整入圍名單！魏如萱、蔡健雅爭歌后 蕭煌奇、李榮浩搶歌王

魏如萱、蔡健雅爭歌后。（資料照；台東縣政府提供）魏如萱、蔡健雅爭歌后。（資料照；台東縣政府提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮6月28日在台北小巨蛋舉行，入圍名單今天揭曉，柏霖PoLin、蕭煌奇、 林家謙、呂士軒、李榮浩爭華語歌王，華語歌后則由魏如萱、戴佩妮、蔡健雅、陳昕玥、Karencici廝殺，競爭相當激烈。

金曲36評審團主席由丁曉雯擔任，她透露在今年評選聆聽過程中，有一個很大的特色就是多樣性以及開放性，報名作品擁有多種文化、語言、音樂元素，也就是多種音樂曲風的大爆發。國外很多作品來報名金曲獎，今年評選的角度很平衡，就像六角螺絲一般。

今年將爭最佳樂團獎的有「無妄合作社」、「JADE」、「美秀集團」、「TRASH」、「AAA（HYUKOH＆落日飛車）」、「八十八顆芭樂籽」，最佳演唱組合獎入圍者更是跨越時代，「恐龍的皮」、「動力火車」、「Energy」、「珂拉琪」、「丹丹貓貓」、「ATARASHII GAKKO！」將對決，戰況白熱化。

第36屆金曲獎流行音樂類入圍名單

■ 年度歌曲獎
BUNUN 布農《QUEENDOM》/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜比瑪/作
曲人:阿布絲、張少瑜/作詞人:阿布絲）
手機錢包鑰匙菸 （Ft. 盧廣仲）《美秀集團同名專輯》/火玄火包股份有限公司（演唱者:美秀集
團、盧廣仲/作曲人:修齊（劉修齊）、盧廣仲/作詞人:修齊（劉修齊）、盧廣仲）
偏南風《偏南》/三川娛樂有限公司（演唱者:謝銘祐/作曲人:謝銘祐/作詞人:謝銘祐）
Young Man《AAA》/夕陽音樂產業有限公司（演唱者:AAA （HYUKOH & 落日飛車）/作曲
人:OHHYUK 오혁 （吳赫）、曾國宏/作詞人:OHHYUK 오혁 （吳赫）、JNKYRD 권성철、曾國
宏）
星期五晚上《Here I Am》/相信音樂國際股份有限公司（演唱者:Energy/作曲人:Oliver
Kim、張簡君偉/作詞人:何宇勝、任遲、Oliver Kim）
才二十三《夢想家》/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同/作曲人:方大同/作詞人:
方大同）
這樣很好 - 《英雄聯盟:雙城之戰》動畫第二季原聲《這樣很好 - 《英雄聯盟:雙城之戰》動畫第
二季原聲》/環球國際唱片股份有限公司（演唱者:陳奕迅/作曲人:鄭楠（SBMS）/作詞人:
呂易秋（SBMS））
足芳足芳《Suí 水》/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯/作曲人:李竺芯、台
南歐力桑/作詞人:李竺芯）

■ 最佳華語專輯獎
不完全自救手冊/十一音像有限公司（十一音樂）（演唱者:陳建騏、陳綺貞、陳珊妮、曾國
宏 （落日飛車）、荒井十一、洪佩瑜、HUSH、黃綺珊、Ice Paper、JIHU、KAFE.HU 咖啡胡、康
士坦的變化球、李吉吉 （Project Ace）、李銖銜 James Lee、林憶蓮、裘德、秦四風、蘇運瑩、
三隻狗、圖靈音樂實驗室、Von Citizen、王 OK、王菀之、王心凌、五月天瑪莎、許鈞、鄭楠、

張羽涵 Leezi、周雲蓬）
OUTCOMES 結果論/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者:J.Sheon）
隱形色/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）
夢想家/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同）
好聲豪氣/任意門娛樂股份有限公司（演唱者:呂士軒）
珍珠刑/何樂音樂有限公司（演唱者:魏如萱）

■ 最佳台語專輯獎
像咱這款人/典選音樂事業股份有限公司（演唱者:楊肅浩）
物件,所在/麟鑫實業有限公司（演唱者:FunkyMo）
罐頭塔/持之音股份有限公司（演唱者:陳以恆）
偏南/三川娛樂有限公司（演唱者:謝銘祐）
滴滴答答/傻皮文創有限公司（演唱者:王彙筑）
Suí 水/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯）

■ 最佳客語專輯獎
夢裡夢外/禾廣娛樂股份有限公司（演唱者:秋林）
純粹污垢/火氣音樂股份有限公司（演唱者:粹垢 TRAEGO）
牛騷 New Soul/子皿有限公司（演唱者:黃子軒）
亻厓个房間/黎歐創意有限公司（演唱者:羅思容、米莎、楊淑喻（吉那）、邱淑蟬）
洄游/山狗大樂團（演唱者:林鈺婷）

■ 最佳原住民語專輯獎
雲就要翻過山/街聲股份有限公司（演唱者:張淦勛 Giyu Tjuljaviya）
kamawan za kavung 像帽子一樣/野聲音樂文化事業有限公司（演唱者:Morikilr 孔亞明）
QUEENDOM/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜比瑪）
Qrasun 格拉孫/自在合作行（演唱者:Kumu Basaw 姑慕·巴紹）
mudalrep 靠近/卡達德邦文化工作室（演唱者:桑布伊）
VAIVAIK 尋走/風潮音樂國際股份有限公司（演唱者:戴曉君）

【個人獎】
■ 最佳作曲人獎
JUD 陳泳希/知更《JUD 陳泳希 首張迷你專輯》/華研國際音樂股份有限公司（演唱者:JUD
陳泳希）
FunkyMo/修理車《物件,所在》/麟鑫實業有限公司（演唱者:FunkyMo）
王彙筑/高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜《滴滴答答》/傻皮文創有限公司（演唱者:王彙筑、洪佩瑜）
林家謙/有色眼鏡《隱形色》/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）
方大同/才二十三《夢想家》/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同）
Joanna Wang/鬼才出道《《鬼才之道》電影原聲帶》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演
唱者:王若琳）

■ 最佳作詞人獎
張淦勛 Giyu Tjuljaviya/南迴之子《雲就要翻過山》/街聲股份有限公司（演唱者:張淦勛
Giyu Tjuljaviya）
李格弟/允許萬物破碎《允許萬物破碎》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者:柏霖
PoLin）
謝銘祐/偏南風《偏南》/三川娛樂有限公司（演唱者:謝銘祐）
林夕/有色眼鏡《隱形色》/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）
方大同/才二十三《夢想家》/香港商賦音樂有限公司（演唱者:方大同）
李竺芯/足芳足芳《Suí 水》/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯）

■ 最佳編曲人獎
張少瑜/BUNUN 布農《QUEENDOM》/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜
比瑪）
Ray Lin 林啟安/Qrasun 讚美《Qrasun 格拉孫》/自在合作行（演唱者:Kumu Basaw 姑慕·
巴紹、Ray Lin）
鍾興民/靠近 mudalrep《mudalrep 靠近》/卡達德邦文化工作室（演唱者:桑布伊）
戴曉君、吳蒙惠/Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟 （feat. 泰武古謠傳唱）《VAIVAIK 尋走》/風
潮音樂國際股份有限公司（演唱者:戴曉君、泰武古謠傳唱）
呂尚霖/二周目《好聲豪氣》/任意門娛樂股份有限公司（演唱者:呂士軒）
Joanna Wang、Asher Fulero、Peter Knudsen、Bill Athens、Micah Kassell、高杰 J Geddes/
鬼才出道《《鬼才之道》電影原聲帶》/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者:王若琳）

■ 最佳專輯製作人獎
高潮（林志仁）/雲就要翻過山/街聲股份有限公司（演唱者:張淦勛 Giyu Tjuljaviya）
王治平/當我不敢說/華研國際音樂股份有限公司（演唱者:JUD 陳泳希）
OHHYUK 오혁（吳赫）、曾國宏/AAA/夕陽音樂產業有限公司（演唱者:AAA （HYUKOH & 落
日飛車））
林家謙/隱形色/亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者:林家謙）
呂尚霖、呂士軒/好聲豪氣/任意門娛樂股份有限公司（演唱者:呂士軒）
鍾興民、李竺芯/Suí 水/果核音樂玫瑰森林農場有限公司（演唱者:李竺芯）

■ 最佳單曲製作人獎
陳建瑋/皇民戰士大軍伕《像咱這款人》/典選音樂事業股份有限公司（演唱者:楊肅浩）
海大富/BUNUN 布農《QUEENDOM》/華納國際音樂股份有限公司（演唱者:阿布絲・塔娜
比瑪）
于傳勇、金智湖/COCOCO《1st Single Album COCOCO》/天空娛樂股份有限公司（演唱
者:GENBLUE 幻藍小熊）
鍾興民/靠近 mudalrep《mudalrep 靠近》/卡達德邦文化工作室（演唱者:桑布伊）
柯智豪 Blaire Ko/臺灣文蛤 Huh?《臺灣文蛤 Huh?》/創銘實業股份有限公司（演唱者:
A_Root 同根生）

■ 最佳華語男歌手獎
柏霖 PoLin/允許萬物破碎/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
蕭煌奇/沒事的/華納國際音樂股份有限公司
林家謙/隱形色/亞神音樂娛樂股份有限公司
呂士軒/好聲豪氣/任意門娛樂股份有限公司
李榮浩/黑馬/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

■ 最佳華語女歌手獎
蔡健雅/不夠善良的我們:戲劇音樂設計專輯/亞神音樂娛樂股份有限公司
戴佩妮 Penny Tai/雙生火焰 TWIN FLAME/薩摩亞商妮樂佛創意有限公司台灣分公司
陳忻玥/V/史科特音樂股份有限公司
Karencici/Made For You/華納國際音樂股份有限公司
魏如萱/珍珠刑/何樂音樂有限公司

■ 最佳台語男歌手獎
楊肅浩/像咱這款人/典選音樂事業股份有限公司
FunkyMo/物件,所在/麟鑫實業有限公司
陳以恆/罐頭塔/持之音股份有限公司
謝銘祐/偏南/三川娛樂有限公司
馬克 SAVAGE.M/海口/晚安島音樂娛樂有限公司

■ 最佳台語女歌手獎
蔡秋鳳 Carris Tsai/戲台/創銘實業股份有限公司
林美秀/Lady Pum Pum/三川娛樂有限公司
王彙筑/滴滴答答/傻皮文創有限公司
李竺芯/Suí 水/果核音樂玫瑰森林農場有限公司
詹雅雯/演一首歌/雅雯音樂工作室有限公司

■ 最佳客語歌手獎
秋林/夢裡夢外/禾廣娛樂股份有限公司
粹垢/純粹污垢/火氣音樂股份有限公司
黃子軒/牛騷 New Soul/子皿有限公司
米莎/親愛的企鵝/老頭音樂
林鈺婷/洄游/山狗大樂團

■ 最佳原住民語歌手獎
Morikilr 孔亞明/kamawan za kavung 像帽子一樣/野聲音樂文化事業有限公司
阿布絲・塔娜比瑪/QUEENDOM/華納國際音樂股份有限公司
Kumu Basaw 姑慕·巴紹/Qrasun 格拉孫/自在合作行
桑布伊/mudalrep 靠近/卡達德邦文化工作室
戴曉君/VAIVAIK 尋走/風潮音樂國際股份有限公司
曾妮 Dremedreman/全村的希望/那屋瓦文化有限公司

■ 最佳樂團獎
無妄合作社/開往天堂的海盜船/空氣腦唱片有限公司
JADE（嘟嘟、AJ）/Creeper/多好娛樂事業有限公司
美秀集團（鍾錡、修齊、冠佑、婷文、狗柏）/美秀集團同名專輯/火玄火包股份有限公司
TRASH（頤原、博文、魁剛、阿夜）/幸福的末班車/華納國際音樂股份有限公司
AAA （HYUKOH & 落日飛車）（曾國宏、OHHYUK 오혁（吳赫）、陳弘禮、Im Dong Gun 임동건（任
童健）、LimHyunJe 임현제（林賢帝）、王少軒、JNKYRD 권성철、羅尊龍、Lee In Woo 이인우（李仁
雨）、黃浩庭）/AAA/夕陽音樂產業有限公司
八十八顆芭樂籽（李奇明、李敘忻、陳冠伶、李東祐）/浪漫野球戰士列傳/共勉之股份有限
公司

■ 最佳演唱組合獎
恐龍的皮（暴龍、三角龍）/I Dig You/銀翼文創有限公司
動力火車（尤秋興、顏志琳）/結伴（豪華版）/華研國際音樂股份有限公司
Energy（葉乃文、張書偉、郭葦昀、謝坤達、蕭景鴻）/Here I Am/相信音樂國際股份有限公

珂拉琪（夏子、王家權）/Deus Ex Machina/寫在邊緣有限公司
丹丹猫猫 = aDAN 薛詒丹 x Miao Miao Flow（aDAN 薛詒丹、Miao Miao Flow）/RUN, DON'T
WALK/跪著聽音樂有限公司
ATARASHII GAKKO!（Mizyu、Rin、Suzuka、Kanon）/AG! Calling/台灣索尼音樂娛樂股份
有限公司

■ 最佳新人獎
鄭雙雙/Time/聲音的卡夫卡股份有限公司
張淦勛 Giyu Tjuljaviya/雲就要翻過山/街聲股份有限公司
someshiit 山姆/愚公/滾石移動股份有限公司
JUD 陳泳希/當我不敢說/華研國際音樂股份有限公司
Kumu Basaw 姑慕·巴紹/Qrasun 格拉孫/自在合作行
Andr/shhh, it’s under my bed/福祿壽音樂娛樂有限公司

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