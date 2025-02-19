詹雅雯遭爆病倒！親出馬擊潰造謠「我真的很好」

詹雅雯不堪遭造謠病倒，忍不住親上火線闢謠。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台語歌后」詹雅雯去年挺過身體病痛站上台北小巨蛋開唱，豈料事後卻遭不明人士散播猥褻照憤而提告，硬起來力抗網路霸凌。如今，詹雅雯又遭逢惡意的網路攻擊，她今（19日）再也不想隱忍親上火線反擊。

相關新聞：（專訪）遭爆唱大巨蛋！詹雅雯回應了 超期待江蕙這樣說

請繼續往下閱讀...

詹雅雯近來放慢人生腳步，也為吃盡了酸澀苦辣而感慨，去年才離開台灣到國外旅遊，放飛自我的同時也遊覽世界，當時她遭到酸民留言嗆聲「假鬼假怪」後選擇硬起來反擊，「你也真是的，何必為難自己，不喜歡不要進來，羨慕嗎？」針對有網友惡意傳播情色照片、猥褻言語，她也絕不姑息直接報警，「若是透過網路傷害我，我絕對不饒你！」

如今，詹雅雯才挺過身體病痛，近來卻又遭不明人士惡意在網路上造謠病倒消息，這讓她忍不可忍親自出馬闢謠，「拜託，我沒有病倒，謝謝所有記者們的關心，粉絲們的關懷，我很好！我真的很好，拜託大家不要再傳這樣的消息，感恩感恩無限感恩。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法