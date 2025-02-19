《粗獷派建築師》匈牙利語高難度！安德烈真實基礎找靈感

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡大熱門《粗獷派建築師》近期橫掃各大獎項，已獲得327項提名並拿下118項大獎。該片的特色之一就是包含了多種語言、方言和口音，其中包括匈牙利語，有些獨白還橫跨好幾頁篇幅，主角安德烈波帝和費莉絲蒂瓊斯必須學習匈牙利語這個出了名難以掌握的語言，還要將匈牙利口音融入他們以英語為主的對話中。

安德烈波帝為了《粗獷派建築師》挑戰匈牙利語。（UIP提供）

《粗獷派建築師》入圍本屆奧斯卡包括最佳導演、男主角、女配角、男配角、原創劇本、剪輯、攝影、原創配樂和美術設計10項大獎，再度角逐影帝的安德烈對歷史素材和東歐口音並不陌生，他曾在2003年封帝的《戰地琴人》中飾演波蘭籍猶太鋼琴師—納粹大屠殺倖存者華迪洛史匹曼。

請繼續往下閱讀...

安德烈表示：「要詮釋拉斯洛托特這個角色，我必須建立在真實的基礎上。我從人生中的兩大深刻經歷汲取靈感：作為匈牙利難民之子成長的背景，以及在《戰地琴人》中飾演華迪洛史匹曼重現他的回憶錄。」雖然兩個角色截然不同，但他說花了好幾月時間研究和感受史匹曼的過往，「那個時代的恐怖氛圍仍然縈繞在我心頭，也讓我對拉斯洛以難民身分來到美國，這一路的慘痛經歷和無奈失落，更能感同身受。」

費莉絲蒂則表示，花了幾個月時間來掌握角色的匈牙利口音，並深入探索艾莉莎貝生活中最黑暗的角落，將她巨大的痛苦和煎熬如實呈現在銀幕上。正是拉斯洛和艾莉莎貝之間深厚的感情幫助她塑造出如此複雜且細膩的角色。「她的坦誠無所畏懼，來到美國與丈夫團聚後，她對一切觀察敏銳。」費莉絲蒂接著說：「隨著情節推進，你會看到她變得更健康、更自信、更有活力，她的角色有著很大的探索和發揮空間，她與拉斯洛之間的愛讓她的健康得以改善。」《粗獷派建築師》將於2月27日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法