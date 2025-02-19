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草屯鎮演藝中心淪「蚊子館」多年 公所擬招商盼恢復歌廳秀

草屯鎮演藝中心淪為蚊子館多年，草屯鎮公所準備招商，希望能再承租出去作為演藝場所，帶動商機。（記者陳鳳麗攝）草屯鎮演藝中心淪為蚊子館多年，草屯鎮公所準備招商，希望能再承租出去作為演藝場所，帶動商機。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕位於南投縣草屯鎮市區的草屯鎮演藝中心，2012年曾出租做歌廳秀2年，後因消防設備不符而解除合約，該中心施設消防設備完成後卻淪為「蚊子館」，鎮公所現正準備招商，鎮長簡賜勝表示，若能再承租作為演藝場所，建物得以維護，也能帶動周邊商機，已在與演藝界接觸，希望能很快有好消息。

草屯鎮演藝中心的前身是草屯鎮青少年活動中心，1989年落成啟用，前草屯鎮長洪國浩當時為活化鎮有建物，2012年曾租給藝人康弘等人做歌廳秀，當時承租業者整修舞台、座位，當時常駐的藝人康弘、黃西田、烏來嬤之外，還有豬哥亮的女兒謝金晶、余天的女兒余苑綺，而許富凱、翁立友、葉璦菱也分別舉辦小型演唱會，當時曾吸引不少人包遊覽車來觀賞，為草屯鎮帶來不少人潮。

草屯鎮演藝中心在2012年曾承租出去，業者打造舞台燈光，重現歌廳秀場景。（資料照，記者陳鳳麗攝）草屯鎮演藝中心在2012年曾承租出去，業者打造舞台燈光，重現歌廳秀場景。（資料照，記者陳鳳麗攝）

由康弘等人承租作為「台灣演藝坊」，2014年因消防設施不符規定，業者於是與公所解除合約，後來公所施設消防設備完成，並申請變更使用，改為多目標使用。

草屯鎮演藝中心消防設備檢查通過，且也符合作為表演場地，但該中心則從此沒有再承租出去，至今已逾6年。

草屯鎮公所目前在盤點公共設施，擬針對草屯鎮演藝中心重新進行招商。鎮長簡賜勝表示，演藝中心內部設施完備，若能再承租作為演藝場所，建物得以維護，也能帶動周邊商機，現在已與演藝界人士接觸，希望能儘早促成，讓草屯演藝中心活化利用，也能藉此活絡周邊的商圈。

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